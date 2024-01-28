Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Garotos se arriscam ao pular em correnteza de rio em Pancas após chuva

Vídeos gravados na noite de sábado (27) mostram moradores se arriscando na altura do bairro Operário; Defesa Civil faz alerta para perigos
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

28 jan 2024 às 16:43

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 16:43

Um vídeo registrado na noite de sábado (27), em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, mostra moradores, sendo alguns apenas garotos, pulando de uma ponte sobre um rio que corta a cidade, na altura do bairro Operário. A Defesa Civil do município, que passava pelo local, informou que acionou a Polícia Militar, por conta dos riscos de galhos, pedras e da própria correnteza no local.
"É uma atitude arriscada. Nesse período de chuva, quando também descem galhos de árvores e muitas amarras de restinga, a pessoa pode pular ali e embolar, ou bater a cabeça, ficar preso"
Nestor Ambrósio - Coordenador da Defesa Civil de Pancas

Município registrou maior acumulado de chuva

De acordo com informações do último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado neste domingo (28), Pancas foi o município com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, com 89.13 milímetros
Segundo a Defesa Civil municipal, no momento, não há pontos de alagamentos na cidade. No sábado (27), houve registro de quedas de árvores e barreiras por conta das fortes chuvas, além de pontos de transbordo do Rio Pancas, na localidade Córrego São Luiz. 
“Estivemos agora à tarde [deste domingo, 28] nos pontos críticos de desabamento de encostas, sem desalojados [...] Amanhã serão desobstruídas todas as estradas”, informa o coordenador do órgão.

Veja Também

Moradores de Pinheiros registram ruas alagadas após chuvas

ES recebe dois novos alertas de chuvas intensas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva defesa civil Pancas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados