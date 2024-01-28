Garotos se arriscam ao pular em correnteza de rio em Pancas após chuva

Um vídeo registrado na noite de sábado (27), em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, mostra moradores, sendo alguns apenas garotos, pulando de uma ponte sobre um rio que corta a cidade, na altura do bairro Operário. A Defesa Civil do município, que passava pelo local, informou que acionou a Polícia Militar, por conta dos riscos de galhos, pedras e da própria correnteza no local.
"É uma atitude arriscada. Nesse período de chuva, quando também descem galhos de árvores e muitas amarras de restinga, a pessoa pode pular ali e embolar, ou bater a cabeça, ficar preso"
Município registrou maior acumulado de chuva
De acordo com informações do último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado neste domingo (28), Pancas foi o município com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, com 89.13 milímetros
Segundo a Defesa Civil municipal, no momento, não há pontos de alagamentos na cidade. No sábado (27), houve registro de quedas de árvores e barreiras por conta das fortes chuvas, além de pontos de transbordo do Rio Pancas, na localidade Córrego São Luiz.
“Estivemos agora à tarde [deste domingo, 28] nos pontos críticos de desabamento de encostas, sem desalojados [...] Amanhã serão desobstruídas todas as estradas”, informa o coordenador do órgão.