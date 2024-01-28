Garotos se arriscam ao pular em correnteza de rio em Pancas após chuva

Um vídeo registrado na noite de sábado (27), em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, mostra moradores, sendo alguns apenas garotos, pulando de uma ponte sobre um rio que corta a cidade, na altura do bairro Operário. A Defesa Civil do município, que passava pelo local, informou que acionou a Polícia Militar, por conta dos riscos de galhos, pedras e da própria correnteza no local.