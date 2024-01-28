Rio Doce passa a cota de inundação e chega a 3,65 metros em Linhares

Rio Doce no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Heber Thomaz

O nível do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, atingiu 3,65 metros de altura na manhã deste domingo (28) e ultrapassou a cota de inundação, que é de 3,45 metros. Segundo a Prefeitura do município, a Defesa Civil monitora a situação e informou que não há registros de desabrigados ou desalojados.

A tendência, a partir da tarde deste domingo, é que a água comece a baixar, tendência observada em toda a extensão da Bacia do Rio Doce, que encontra com o mar em Linhares. Ainda assim, em caso de urgência e emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone de plantão 24 horas (27) 98115 0511, pelo 153, da Guarda Civil Municipal e 193 do Corpo de Bombeiros.