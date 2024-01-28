São Mateus: chuva alaga ruas de Guriri e deixa moradores desalojados

De acordo com um morador que preferiu não se identificar, a chuva piorou por volta das 15h. A Defesa Civil de São Mateus foi procurada para mais informações sobre os impactos da chuva na cidade, mas não retornou até a publicação do texto.

De acordo com informações do boletim da Defesa Civil Estadual, publicado às 17h deste domingo, o município de São Mateus é o quinto com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, com registro de 51,4 milímetros. O município também está em alerta para risco moderado de deslizamentos, além de ter cinco pessoas desalojadas.