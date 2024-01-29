Moradores se assustam com queda (e estrondo) de raio em Rio Novo do Sul

Moradores de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, registraram o momento exato em que um raio atinge uma rua no centro da cidade. O vídeo, gravado durante um temporal no município na tarde desta segunda-feira (29), foi confirmado pela Defesa Civil Municipal, que disse que as fortes chuvas também provocaram enxurradas e queda de árvores na cidade.
Segundo a Defesa Civil, moradores do centro de Rio Novo do Sul relataram queda de energia após a ocorrência e a concessionária EDP foi acionada.
A EDP informou que um temporal, acompanhado de fortes ventos e intensa descarga atmosférica, que atingiu a cidade de Rio Novo do Sul, elevou o volume de atendimentos na tarde desta segunda-feira (29). "A EDP reforça que equipes da concessionária já estão mobilizadas para o atendimento das ocorrências a fim de restabelecer o fornecimento de energia o quanto antes".