Vila Velha é a segunda cidade do Brasil onde mais choveu em 24 horas

Vila Velha foi a segunda cidade brasileira onde mais choveu nas últimas 24 horas, conforme dados das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na cidade capixaba. Das 8h da manhã de segunda-feira (29) até as 8h da manhã desta terça-feira (30), foram 75 milímetros de chuva. O município ficou atrás apenas de Pium, no Tocantins, onde choveu 106,8 milímetros no mesmo período.
A previsão é que a última semana de janeiro termine com chuva em todo o Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O motivo dessa instabilidade é a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que atua sobre o Espírito Santo desde a semana passada.