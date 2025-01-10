5 livros que Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, te indica

Consagrada como a primeira atriz brasileira a conquistar um Globo de Ouro
por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui
", de Walter Salles, a atriz Fernanda Torres tem atraído atenção não apenas por seu talento nas telas, mas também por sua relação com a literatura. Fernanda mergulhou no universo do booktok após um vídeo de Courtney Novak viralizar e impulsionar o interesse mundial por Machado de Assis.
Com o Oscar
se aproximando, marcado para 2 de março, a ansiedade nacional está em alta. Enquanto aguardamos mais conquistas brasileiras, vamos a uma lista de livros indispensáveis que combinam análise literária, reflexões sociais e narrativas cativantes.
Em vídeo
, Fernando Torres indica esta obra que vai além da crítica literária, analisando como os primeiros romances de Machado de Assis e Senhora, de José de Alencar, refletem as contradições entre o discurso liberal e a realidade escravocrata do Brasil. Schwarz cria uma crítica de alto nível, base para diversas obras da cultura brasileira.
Um recorte de "Ao vencedor as batatas", a obra "As ideias fora do lugar" reúne seis ensaios primorosos sob a ótica das ciências sociais brasileiras.
Capitu traiu Bentinho? Neste livro, Helen Caldwell desafia a tradicional interpretação enviesada de Dom Casmurro, aproximando a narrativa de Machado ao clássico Otelo, de Shakespeare. A autora desvenda as camadas psicológicas e sociais que envolvem os personagens, oferecendo uma leitura revolucionária da obra.
Este romance biográfico ambientado no início do século XX retrata os últimos anos de Machado de Assis. Silviano Santiago constrói um retrato íntimo do autor enquanto ele enfrenta crises pessoais e presencia a transformação do Rio de Janeiro. É um mergulho emocionante na vida de um dos maiores escritores brasileiros.
Nesta graphic novel inovadora, acompanhamos a busca de Bertrand Russell pela base lógica da matemática. A narrativa combina história, filosofia e emoção, trazendo à tona a complexidade de ideias revolucionárias enquanto nos envolve em uma trama cativante.
Além de ser uma referência em atuação, Fernanda também é uma escritora talentosa. Confira suas obras:
Ganhador do Prêmio Jabuti em 2018, a obra "Fim" é o primeiro livro de Torres, escrito aos 40 anos. Publicado em 2013, a trama não-linear aborda cinco amigos cariocas, que revivem momentos marcantes de suas vidas, revelam fragilidades, arrependimentos e memórias de tempos mais vibrantes. É uma narrativa profunda e ao mesmo tempo sarcástica, que entrete e traz reflexões essenciais.
Neste romance, acompanhamos a trajetória de Mário Cardoso, um ator cuja busca por relevância artística o leva a encenar Rei Lear, enquanto enfrenta o declínio de sua carreira. A trama atravessa as diferente fases da carreira do artista enquanto aborda a história brasileira, o Cinema Novo e até o "Verão do Desbunde".
Uma coleção de textos inteligentes e bem-humorados, abordando desde cinema e teatro até política e cotidiano, com o olhar sagaz e irônico que é marca registrada de Fernanda.