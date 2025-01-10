Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

5 livros que Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, te indica

Conheça livros que a Melhor Atriz em Filme de Drama pelo Golden Globes já indicou no Tiktok. Além disso, confira também suas obras autorais.

Públicado em 

10 jan 2025 às 18:09
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Premiada por sua atuação em "Ainda estou aqui", Fernanda Torres também é escritora e indica livros no TikTok.  Crédito: Divulgação
Consagrada como a primeira atriz brasileira a conquistar um Globo de Ouro por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, a atriz Fernanda Torres tem atraído atenção não apenas por seu talento nas telas, mas também por sua relação com a literatura. Fernanda mergulhou no universo do booktok após um vídeo de Courtney Novak viralizar e impulsionar o interesse mundial por Machado de Assis.
Com o Oscar se aproximando, marcado para 2 de março, a ansiedade nacional está em alta. Enquanto aguardamos mais conquistas brasileiras,  vamos a uma lista de livros indispensáveis que combinam análise literária, reflexões sociais e narrativas cativantes.

Ao vencedor as batatas – Roberto Schwarz

Em vídeo, Fernando Torres indica esta obra que vai além da crítica literária, analisando como os primeiros romances de Machado de Assis e Senhora, de José de Alencar, refletem as contradições entre o discurso liberal e a realidade escravocrata do Brasil. Schwarz cria uma crítica de alto nível, base para diversas obras da cultura brasileira.
Produtos
Ao vencedor as batatas – Roberto Schwarz

Ao vencedor as batatas – Roberto Schwarz

As ideias fora do lugar – Roberto Schwarz

Um recorte de "Ao vencedor as batatas", a obra "As ideias fora do lugar" reúne seis ensaios primorosos sob a ótica das ciências sociais brasileiras.
Produtos
As ideias fora do lugar – Roberto Schwarz

As ideias fora do lugar – Roberto Schwarz

O Otelo Brasileiro de Machado de Assis: Um Estudo de Dom Casmurro – Helen Caldwell

Capitu traiu Bentinho? Neste livro, Helen Caldwell desafia a tradicional interpretação enviesada de Dom Casmurro, aproximando a narrativa de Machado ao clássico Otelo, de Shakespeare. A autora desvenda as camadas psicológicas e sociais que envolvem os personagens, oferecendo uma leitura revolucionária da obra.
Produtos
O Otelo Brasileiro de Machado de Assis: Um Estudo de Dom Casmurro – Helen Caldwell

O Otelo Brasileiro de Machado de Assis: Um Estudo de Dom Casmurro – Helen Caldwell

Machado – Silviano Santiago

Este romance biográfico ambientado no início do século XX retrata os últimos anos de Machado de Assis. Silviano Santiago constrói um retrato íntimo do autor enquanto ele enfrenta crises pessoais e presencia a transformação do Rio de Janeiro. É um mergulho emocionante na vida de um dos maiores escritores brasileiros.
Produtos
Machado – Silviano Santiago

Machado – Silviano Santiago

Logicomix: Uma jornada épica em busca da verdade – Apostolos Doxiadis e Christos Papadimitriou

Nesta graphic novel inovadora, acompanhamos a busca de Bertrand Russell pela base lógica da matemática. A narrativa combina história, filosofia e emoção, trazendo à tona a complexidade de ideias revolucionárias enquanto nos envolve em uma trama cativante.
Produtos
Logicomix: Uma jornada épica em busca da verdade – Apostolos Doxiadis e Christos Papadimitriou

Logicomix: Uma jornada épica em busca da verdade – Apostolos Doxiadis e Christos Papadimitriou

Fernanda Torres e suas obras autorais

Além de ser uma referência em atuação, Fernanda também é uma escritora talentosa. Confira suas obras:

Fim

Ganhador do Prêmio Jabuti em 2018, a obra "Fim" é o primeiro livro de Torres, escrito aos 40 anos. Publicado em 2013, a trama não-linear aborda cinco amigos cariocas, que revivem momentos marcantes de suas vidas, revelam fragilidades, arrependimentos e memórias de tempos mais vibrantes. É uma narrativa profunda e ao mesmo tempo sarcástica, que entrete e traz reflexões essenciais.
Produtos
Fim

Fim

A Glória e Seu Cortejo de Horrores

Neste romance, acompanhamos a trajetória de Mário Cardoso, um ator cuja busca por relevância artística o leva a encenar Rei Lear, enquanto enfrenta o declínio de sua carreira. A trama atravessa as diferente fases da carreira do artista enquanto aborda a história brasileira, o Cinema Novo e até o "Verão do Desbunde".
Produtos
A Glória e Seu Cortejo de Horrores

A Glória e Seu Cortejo de Horrores

Sete Anos

Uma coleção de textos inteligentes e bem-humorados, abordando desde cinema e teatro até política e cotidiano, com o olhar sagaz e irônico que é marca registrada de Fernanda.
Produtos
Sete Anos

Sete Anos

Veja Também

Amigo oculto do Fantástico: Conheça presente dado por "Casca de Bala" a Carmen Lúcia

Dom Casmurro: Entenda o hype e por que ler o clássico

10 livros indispensáveis para ler na praia

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Livros Literatura Oscar Globo de Ouro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados