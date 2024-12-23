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Natal

Amigo oculto do Fantástico: Conheça presente dado por "Casca de Bala" a Carmen Lúcia

Na tradicional brincadeira natalina, o cantor Thullio Milionário surpreendeu Carmen Lúcia com o icônico livro 'Amazônia', de Sebastião Salgado. A obra, que captura a majestade da floresta amazônica, foi um dos destaques da troca de presentes.

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 16:24

Públicado em 

23 dez 2024 às 16:24
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba mais sobre o livro 'Amazônia', de Sebastião Salgado Crédito: Divulgação
Na edição do amigo oculto promovido pelo programa Fantástico no último domingo (22), um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi protagonizado pelo cantor Thullio Milionário, conhecido pelo sucesso "Casca de Bala", e pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia. A troca de presentes reuniu representantes de diferentes áreas, como política e cultura, em uma diversidade que reflete a riqueza do Brasil.
Thullio presenteou Carmen Lúcia com o aclamado livro Amazônia, de Sebastião Salgado. Fruto do trabalho conjunto do fotógrafo mineiro e da editora capixaba Lélia Wanick, é uma homenagem impressionante à maior floresta tropical do planeta e aos povos indígenas que a habitam.

Sobre "Amazônia", de Sebastião Salgado 

Conheça a obra que retrata a cultura e costumes de aldeias indígenas na Amazônia. Crédito: Divulgação
Considerada uma obra-prima, a publicação é resultado de seis anos de expedições pela floresta amazônica, durante os quais o renomado fotógrafo brasileiro documentou a imensurável beleza da região.
Produtos
Amazônia Capa dura - por Sebastião Salgado (Autor), Lelia Vanick Salgado (Editor)

Amazônia Capa dura - por Sebastião Salgado (Autor), Lelia Vanick Salgado (Editor)

Dedicado aos povos indígenas da região amazônica, o livro exalta suas culturas e costumes, ressaltando o papel fundamental que desempenham como guardiões da beleza natural, dos recursos e da biodiversidade da floresta. Por meio dessa homenagem, 'Amazônia' também traz à tona a luta constante dessas comunidades contra as ameaças externas que colocam em risco sua sobrevivência e o equilíbrio ambiental da região.
Potente, o livro de fotografias é uma grande homenagem aos povos indígenas.  Crédito: Divulgação.
Com 527 páginas, o livro é um testemunho visual e emocional da grandiosidade dos povos indígenas e da Amazônia. Salgado registra, com a sensibilidade que caracteriza sua obra, tanto o cotidiano das comunidades indígenas quanto a vastidão da floresta vista de cima, em imagens capturadas de aviões e helicópteros. Suas fotografias traduzem a força, a beleza e a fragilidade desse ecossistema único, reafirmando seu legado como um dos maiores nomes da fotografia documental.

Comentários dos consumidores

A recepção ao livro não poderia ser mais calorosa. Na página do produto, leitores e admiradores destacam a qualidade estética e o impacto emocional da obra:

  • "Para simplificar, foi a realização de um sonho adquirir mais esta obra do Sebastião Salgado." – Maria Clara
  • "É uma obra de arte." – Ludi
  • "O livro é lindo. Fruto de dedicação e trabalho árduo. Bem escrito e a fotografia é inacreditável. Livro para vida inteira." – Vania R. S.
Esses comentários refletem o quanto Amazônia ressoa entre seus leitores, não apenas como um livro, mas como uma obra que sensibiliza para a importância da preservação ambiental e da valorização dos povos indígenas. É um tributo visual e narrativo à riqueza incomparável da maior floresta tropical do planeta.

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