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Natal

Xuxa tira Angélica no amigo oculto do Fantástico e dá kit para rituais de fim de ano para 'proteção'

Apresentadoras participaram do quadro do programa; veja sorteados e presentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 12:18

Xuxa ao sortear o amigo secreto do Fantástico
Xuxa ao sortear o amigo secreto do Fantástico Crédito: Reprodução/nstagram/@xuxameneghel
O amigo oculto do Fantástico (Globo) foi ao ar na noite de domingo (24) e exibiu a troca de presentes entre os famosos. Nomes da música, da academia e das artes foram escolhidos para o sorteio.
Quem começou foi Ana Castela, que ganhou uma camisa do Vasco de Gui, menino que emociona a torcida do time. Já ela presenteou Boninho com um chapéu de boiadeira, sua marca registrada.
O diretor do BBB, por sua vez, presenteou Amaury Lorenzo e Diego Martins, que interpretam o casal Ramiro e Kelvin em "Terra e Paixão". Eles receberam um bracelete e uma panela francesa. O casal na obra sorteou Ailton Krenak, primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, que recebeu uma jaqueta personalizada por uma estilista indígena.
O pensador ficou encarregado de presentear Xuxa, que recebeu um colar personalizado. A "rainha dos baixinhos" se divertiu quando viu o nome de Angélica no papel escolhido. "Vão pensar que é marmelada", afirmou. Ela deu para a amiga um kit de rituais para o fim do ano para "proteção".
A esposa de Luciano Huck presenteou Blogueirinha, personalidade da internet, com um tênis da marca Dolce & Gabbana.
A ativista indígena Txai Suruí sorteou Luísa Sonza e presenteou a cantora com acessórios de origem indígenas, como brincos e colares. A artista, por sua vez, sorteou o menino Gui e deu a ele um videogame.
Outros famosos também participaram da brincadeira. Clara Moneke foi sorteada por Astrid Fontenelle, e ganhou um casaco com estampa de onça. Paulo Vieira ganhou uma camisa autografada do jogador de futebol Endrik, do Palmeiras.

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