Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Preta Gil celebra Natal após fim de tratamento e casamento: 'Agradecer'

Cantora compartilhou mensagem de gratidão e comemorou vitórias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 09:12

Cantora Preta Gil
Cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Este será o primeiro Natal de Preta Gil após o fim de seu tratamento contra um câncer no intestino. A cantora de 49 anos celebrou a data neste domingo (24) e comemorou com uma mensagem em seu Instagram. Em 2023, ela também terminou seu casamento com Rodrigo Godoy após descobrir uma traição.
"Eu só tenho que agradecer o menino Jesus por todas as vitórias e livramentos. Amém! Feliz Natal a todos", escreveu.
Ela recebeu um afago de sua amiga Carolina Dieckmann, que comentou: "Mudando a casinha... Já quero ver minha Iemanjá protegendo mais um cantinho daí!".
Preta foi diagnosticada com câncer em janeiro e anunciou o fim do tratamento oncológico em dezembro, após uma cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal.
A artista revelou que, durante o tratamento, descobriu uma traição por parte de seu ex-marido. A separação, todavia, veio antes da descoberta. "Meu diagnóstico veio em janeiro, eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição porque ele me abandonou com câncer, ele, literalmente, me abandonou", disse em uma entrevista ao De Frente com Blogueirinha.
Segundo ela, ele a traiu por 7 meses, mesmo após o diagnóstico.
2024 traz boas notícias para a cantora, que volta a se apresentar no Carnaval, colocando o Bloco da Preta novamente nas ruas.

Veja Também

Beyoncé lidera turnês mais lucrativas de 2023; entenda por que Taylor Swift não está na lista

Neymar passa Natal com os filhos e posa ao lado Bruna Biancardi

Kayky Brito reúne a família ao fazer retrospectiva de 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados