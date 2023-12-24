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Neymar passa Natal com os filhos e posa ao lado Bruna Biancardi

Atacante comemora as festas do final de ano com a família e amigos em Angra dos Reis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 16:42

Neymar e Bruna Biancardi se divertem com Mavie
Neymar e Bruna Biancardi se divertem com Mavie Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
Neste domingo( 24), Neymar compartilhou com seus seguidores cliques do seu Natal em Angra dos Reis (a cerca de 160 km da capital fluminense). O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, postou uma sequência de fotos ao lado da família e amigos. E um dos registros chamou a atenção dos seguidores: o jogador posou com a filha Mavie e a ex-namorada, Bruna Biancardi
Biancardi foi quem anunciou o término do relacionamento no final de novembro, pouco mais de um mês após o nascimento de Mavie e em meio a rumores de traição. Bruna esclareceu nas redes sociais que o vínculo entre ela e o jogador do Al-Hilal no momento não era mais amoroso:
"Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo", disse. Ainda durante a gravidez de Bruna, Neymar comentou que a havia traído com a modelo Fernanda Campos.
Nas imagens do jogador, o filho mais velho Davi Lucca, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, também está na comemoração, além de amigos e outros parentes. "Feliz Natal", escreveu o atacante, que se recupera de uma cirurgia que fez após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro.

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