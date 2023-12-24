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Gabriel Leone explica por que fez aulas de dança para participar do filme 'Ferrari'

Ator interpreta piloto de Fórmula 1 ao lado de Adam Driver e revela presentes que levou do set
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 13:12

Gabriel Leone na pré-estreia do filme 'Ferrari' em Los Angeles
Gabriel Leone na pré-estreia do filme 'Ferrari' em Los Angeles Crédito: Reuters / Reuters Cultura
Foi com o filme "Ferrari" que a Fórmula 1 realmente fez sentido para o ator Gabriel Leone. Em entrevista à Instyle, ele explicou por que fez aulas de dança para participar do filme de Michael Mann sobre Enzo Ferrari, ex-piloto e fundador da escuderia que leva seu sobrenome, e revelou itens que levou do set de filmagem.
O ator brasileiro se junta a um elenco de peso, que inclui Adam Driver (como Enzo Ferrari), Penelope Cruz e Patrick Dempsey. Leone interpreta Alfonso de Portago, piloto anglo-espanhol de Fórmula 1 com fama de namorador e origem nobre, que morreu prematuramente ao competir na Mille Miglia, corrida italiana que estará no centro da trama.
Foi por causa do personagem que o ator fez aulas de dança. À Instyle Leone explicou que o diretor, Michael Mann, insistiu que praticasse dança de salão para que "alcançasse a postura correta para incorporar a origem aristocrática de de Portago". Mann também o incentivou a manter um sotaque brasileiro ao falar inglês para manter uma cadência semelhante à fala do piloto de Fórmula 1.
Leone também teve a oportunidade de trabalhar com profissionais dos quais é fã, como Driver e Mann, o que, segundo ele, foi o ponto alto absoluto da experiência. "Adam é uma grande referência para mim como ator, então ter a maioria das minhas cenas com ele foi fenomenal", diz ele. "Ele foi super gentil comigo. Nos divertimos muito juntos".
Após as filmagens, Leone voltou para sua casa no Brasil com algumas lembranças novas: uma foto de seu pai, que é fã de Mann há anos, com o famoso diretor ("Foi um momento mágico para mim. Meu pai estava lá, assistindo aquele cara me dirigindo"); algumas peças estilosas roubadas do set ("minhas luvas, meu cachecol e os óculos"); e a famosa jaqueta de moto inspirada em Marlon Brando ("O figurinista prometeu que me daria na estreia"). E por último, mas não menos importante, um novo coquetel favorito, cortesia da costa italiana. "Eu realmente fiquei viciado de uma maneira boa, é claro, nos Aperol Spritzes".
O filme chega ao Brasil em 8 de fevereiro.

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