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Televisão

Rodrigo Hilbert encerra contrato de exclusividade com o GNT

Apresentador comandava o programa ‘Tempero de família’ na emissora há dez anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 13:08

Rodrigo Hilbert
Rodrigo Hilbert Crédito: Reprodução @rodrigohilbert
Após dez anos, Rodrigo Hilbert não renovou seu contrato com o canal GNT. A informação foi revelada pelo O Globo no sábado, 23.
Segundo o jornal, o programa apresentado por ele, Tempero de família, seguirá sendo transmitido. Em 2024, a atração será reprisada na emissora.
Hilbert ainda poderá ter contratos por obra, já que não renovou apenas o contrato de exclusividade.
Fernanda Lima, esposa do apresentador, encerrou seu contrato com a Globo no ano passado.
Na ocasião, a artista falou sobre o assunto nas redes sociais: "Depois de 17 anos juntos, resolvemos abrir a relação. O amor continua, agora com outros arranjos. Sim, meu contrato com a Globo chegou ao fim e é hora de outros voos. Agradeço à Rede Globo por todas as belezas que construímos juntos."
Hilbert ainda não falou sobre o fim de seu contrato com o GNT nas redes sociais.

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