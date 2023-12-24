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Passando por 'vulnerabilidade financeira', ex-marido de Ana Hickmann vende objetos pessoais

Alexandre Correa tenta fazer dinheiro com artigos como cintos das marcas Gucci e Louis Vuitton
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 08:27

Alexandre Correa
Alexandre Correa Crédito: O empresário Alexandre Correa - Bruno Poletti/Folhapress
Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa está vendendo alguns objetos pessoais. Depois de ter um áudio vazado, onde oferece uma coleção de cintos de marcas de luxo, a uma pessoa, a defesa do empresário confirmou que ele atravessa uma situação financeira difícil.
"Alexandre está em uma situação de vulnerabilidade financeira. Desde o início que os problemas conjugais se tornaram públicas, Ana Hickmann tem o impedido de ter acesso aos dividendos das empresas do casal. Entramos já com medidas judiciais para que ele receba e posso ter acesso aos recursos", disse o advogado de Correa, Enio Martins Murad, à Folha de S.Paulo.
Alexandre, que é acusado pela apresentadora de desviar R$ 25 milhões de empresas, chegou a usar as redes sociais para comentar sobre o vazamento do conteúdo e refletiu: "É importante tomar muito cuidado para usar a expressão 'fundo do poço'. Sempre dá para piorar. Nada está tão ruim que não possa piorar", disse ele que não gostou muito de ter sua vida financeira exposta na internet
No áudio, Alexandre Correa diz que estaria desfazendo de alguns objetos por falta de espaço em um novo apartamento. "Estou me desfazendo de um monte de coisas. São dois cintos da Gucci e um da Louis Vitton novinhos, couro, usei umas três vezes. A Ana vai ficar na casa de Itu e eu vou para um apartamento menor. Se tiver interesse em comprar, faço um pacotão", dizia ele no vídeo.
Na última terça-feira (21), a apresentadora procurou a Polícia Civil de São Paulo para denunciar seu ex-marido por falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes. O caso inclui a contratação de uma perícia particular para investigar possíveis irregularidades financeiras na empresa administrada pelo ex-casal.

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