Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kayky Brito reúne a família ao fazer retrospectiva de 2023

Ator diz ser grato aos fãs e poder estar bem para o próximo ano: 'Que possamos alcançar nossos sonhos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 09:01

Kayky Brito recebeu alta da UTI e já interage com a família, segundo boletim médico
Kayky Brito publicou um vídeo com a retrospectiva de seu 2023 Crédito: [email protected]
Kayky Brito continua se recuperando do atropelamento que sofreu no início da setembro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De vez em quando, o ator compartilha com seguidores a sua rotina e, recentemente, ele resolveu falar sobre um dos presentes que ganhou neste Natal: estar bem para a chegada de 2024.
Kayky publicou um vídeo com a retrospectiva de seu 2023. Ele reuniu a família e exibiu os momentos ao lado dos parentes e, claro, mostrou também como foi o desenvolvimento ao longo dos meses do filho, Kael, de 2 anos, fruto de seu casamento com a jornalista Tamara Dalcanale.
Além disso, o ator fez um compilado com trechos do processo de recuperação do acidente e algumas aventuras esportivas. O irmão Sthefany Brito demonstrou gratidão pelo carinho dos fãs.
"Foi um ano com muitas histórias, e que a sua tenha sempre um final feliz nesta vida. Eu desejo alegria sempre e que possamos alcançar nossos sonhos", escreveu na legenda da publicação

Veja Também

Beyoncé lidera turnês mais lucrativas de 2023; entenda por que Taylor Swift não está na lista

Neymar passa Natal com os filhos e posa ao lado Bruna Biancardi

Cesar Tralli encontra carta escrita há 28 anos pela mãe já falecida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados