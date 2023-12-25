Netflix divulga imagens inéditas da terceira temporada de 'Bridgerton'; confira

Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) em cena da série 'Bridgerton' Crédito: Liam Daniel/Netflix

Papai Noel deixou presente para os fãs de "Bridgerton", que completa exatos 3 anos de seu lançamento nesta segunda-feira (25) de Natal. A Netflix divulgou novas fotos da terceira temporada da série (confira na galeria abaixo), cuja estreia está programada para 16 de maio --os 8 episódios serão divididos em duas partes, com a segunda chegando à plataforma no dia 13 de junho.

Como já anunciado, a nova temporada será protagonizada por Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Mas novos detalhes foram revelados. Por exemplo, como se dará o envolvimento entre a jovem e seu eterno "crush", o vizinho Colin Bridgerton (Luke Newton).

No final da segunda temporada, ela havia ouvido o então amigo falando dela pelas costas, e ficou bem triste. Por isso mesmo, ela desiste de correr atrás dele e resolve que é hora de fazer a fila andar. Ela decide procurar um pretendente que lhe ofereça independência para continuar com sua identidade secreta de Lady Whistledown, a fofoqueira oficial da série.

Ocorre que Penelope não é exatamente a pessoa mais confiante do mundo, de modo que sua busca por um futuro marido fica prejudicada. Já Colin, que voltou de viagem com um novo visual, percebe que ela o está tratando com indiferença e, para tentar reconquistar sua amizade, se oferece para dar aulas de autoestima e dar outros truques para conquistar os homens.

O que ele não esperava, no entanto, é que as aulas fosse funcionar tão bem. Colin começa a ficar com ciúmes de Penelope e passa a se questionar sobre a real natureza da relação dos dois.