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Série

Netflix divulga imagens inéditas da terceira temporada de 'Bridgerton'; confira

Nesta segunda-feira (25) de Natal, série completa exatos 3 anos desde sua estreia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 11:53

Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) em cena da série 'Bridgerton'
Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) em cena da série 'Bridgerton' Crédito: Liam Daniel/Netflix
Papai Noel deixou presente para os fãs de "Bridgerton", que completa exatos 3 anos de seu lançamento nesta segunda-feira (25) de Natal. A Netflix divulgou novas fotos da terceira temporada da série (confira na galeria abaixo), cuja estreia está programada para 16 de maio --os 8 episódios serão divididos em duas partes, com a segunda chegando à plataforma no dia 13 de junho.
Como já anunciado, a nova temporada será protagonizada por Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Mas novos detalhes foram revelados. Por exemplo, como se dará o envolvimento entre a jovem e seu eterno "crush", o vizinho Colin Bridgerton (Luke Newton).
No final da segunda temporada, ela havia ouvido o então amigo falando dela pelas costas, e ficou bem triste. Por isso mesmo, ela desiste de correr atrás dele e resolve que é hora de fazer a fila andar. Ela decide procurar um pretendente que lhe ofereça independência para continuar com sua identidade secreta de Lady Whistledown, a fofoqueira oficial da série.
Ocorre que Penelope não é exatamente a pessoa mais confiante do mundo, de modo que sua busca por um futuro marido fica prejudicada. Já Colin, que voltou de viagem com um novo visual, percebe que ela o está tratando com indiferença e, para tentar reconquistar sua amizade, se oferece para dar aulas de autoestima e dar outros truques para conquistar os homens.
O que ele não esperava, no entanto, é que as aulas fosse funcionar tão bem. Colin começa a ficar com ciúmes de Penelope e passa a se questionar sobre a real natureza da relação dos dois.
Enquanto isso, o fato de estar mais ativa na alta sociedade da época faz com seu alter ego de Lady Whistledown fique mais difícil de esconder. Ainda mais continuando brigada com Eloise (Claudia Jessie), que a troca por uma nova e inesperada amizade.

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