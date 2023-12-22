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Filmes

'Saltburn' é um delicioso filme de suspense perverso e hipersexual

Emerald Fennell dirige história transgressora sobre sentimentos nada nobres em tornou de família que parece ter tudo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 15:01

Cena de 'Saltburn'
Cena de 'Saltburn' Crédito: Divulgação
"Saltburn", o segundo filme da escritora e diretora Emerald Fennell, que ganhou um Oscar em 2021 pelo roteiro de "Bela Vingança", tem um estilo gótico de filmagem e mistura a Inglaterra de "Downton Abbey" -em toda a sua pompa e circunstância-- com a de Ronald Biggs, o lendário assaltante de trem que fugiu da cadeia e se refugiou no Brasil, onde viveu entre 1970 e 2001.
Oliver Quick, um estudante bolsista da Universidade de Oxford interpretado por Barry Keoghan, não é um garoto popular, nem bonito, nem divertido, e sofre para fazer amigos. Os alunos tiram sarro de seu jeito diferentão, suas roupas de brechó e da sua aproximação forçada com o outro esquisito da faculdade, Michael, papel de Evan Mitchell.
Até que um dia, por acaso, Oliver faz um favor ao Deus Sol do lugar, o charmosérrimo aristocrata Felix Catton, interpretado por Jacob Elordi -guarde esse nome, se é que você ainda está imune ao charme deste jovem australiano de 26 anos, o Nate da série "Euphoria" e o Elvis do filme "Priscilla", de Sofia Coppola.
Felix, de tão agradecido, aproxima Oliver de sua turma, um bando de garotos e garotas bem nascidos e malcriados que faz festas, bebe, cheira cocaína, transa livremente e usa o humor sarcástico inglês no dia a dia. Parecem, em comparação a Oliver, uma espécie alienígena.
Ele fica mais do que encantado por Felix, hipnotizado pela existência tão absurdamente fácil, charmosa e cheia de vida do garoto. O novo amigo o convida para passar as férias de verão com sua família em Saltburn --e, quando a propriedade tem até nome próprio, na Inglaterra, isso costuma querer dizer muita coisa. Tradição, dinheiro de família e comportamento exótico são o combo principal.
"Saltburn", o filme, faz um retrato sombrio do que a obsessão e o desejo visceral podem provocar em um jovem como Oliver, desesperado para pertencer ao grupo mais cool da sua faculdade e tendo, na intimidade, a certeza de que aquele lugar nunca será legitimamente seu.
Saltburn, a propriedade, é uma dessas casas de famílias nobres da Inglaterra, no campo, que talvez até fizesse sentido há dois séculos, quando era natural ter mais gente trabalhando para servir à uma família abastada do que membros da própria família. Os cômodos são amplos e há uma biblioteca, uma galeria, uma ala norte, uma ala sul, obras de arte, tapetes gigantescos e lustres de cristal.
A apresentação da casa, feita por um Felix vestido de jeans e camisa amassados e os pés descalços, em um plano-sequência, já é um clássico instantâneo. O mordomo de Saltburn, Duncan, interpretado por Paul Rhys, que recebe Oliver e parece ofendido pela presença do garoto classe média, deixa claro que o clima dali para frente será mais de suspense que de drama.
A direção de arte do filme é ultra caprichada, não há detalhe que não tenha sido escolhido a dedo, nenhuma peça de roupa do figurino existe ao acaso, é tudo parte da linguagem transgressora desta trama. Preste atenção aos espelhos e aos reflexos, seja nas águas do lago perto da casa ou na mesa de jantar, de metal polido.
Há metáforas em tudo. O roteiro de Fennell usa imagens de mariposas, aranhas e vampiros para compor o clima meio delirante, meio febril da realidade altamente improvável da família Catton e de Saltburn aos olhos de Oliver.
O elenco, todo talentoso, se adequa perfeitamente à história e suas trágicas reviravoltas. Barry Keoghan é um protagonista sinistro e irresistível na mesma medida, que alterna momentos de doçura e abandono com outros de pura sociopatia.
Jacob Elordi, ah, Jacob Elordi. Cabelo desgrenhado, roupas sempre amassadas sobre um esqueleto divino coberto pelo tanto exato de carne sobre os ossos e de pele sobre a carne. Ele é todo charme e sex appeal, a aristocracia vira um mero detalhe de sua gloriosa existência.
Alison Oliver, que interpreta a irmã problemática de Felix, Venetia, uma garota bulímica e insaciável sexualmente, está impecável, assim como Carey Mulligan, que faz uma participação curta porém marcante como a amiga excêntrica da família, Pamela. Richard E. Grant também não decepciona como Sir James Catton, o pai da família.
Mas a arma secreta deste elenco é Rosamund Pike, como a matriarca Elspeth, uma ex-modelo exótica que parece fazer questão de exibir em cada fala que é diferente do resto da humanidade. Antes de apresentá-la a Oliver, Felix já avisa que sua mãe tem fobia de pelos faciais, então ele deve se barbear antes de encontrá-la. Quando isso acontece, ela conta, sem se desculpar, que também têm uma intolerância irrefreável a gente feia.
"Saltburn" é, em resumo, uma sátira. Se você não se divertir com a perversidade dos personagens, das situações e até dos desfechos cada vez mais amedrontadores, não há muito neste filme para você. Mas quem mergulhar por completo nesse estranho universo, cheio de desejo e repulsa e em tudo excessivo, vai ter duas horas e onze minutos de muito prazer.

SALTBURN

Quando Disponível no Prime Video
Classificação 14 anos
Elenco Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike
Produção Estados Unidos, Reino Unido, 2023
Direção Emerald Fennel
Avaliação Muito bom

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