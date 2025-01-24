Estudantes da rede pública do ES viajam para intercâmbio no Canadá: "1ª vez de avião"

A sexta-feira (24) começou com fortes emoções para 123 famílias de estudantes da rede pública estadual do Espírito Santo . Os alunos ocuparam boa parte do Aeroporto de Vitória , entre o check-in e a área de embarque. O motivo da presença deles no local é um intercâmbio promovido pelo governo do Estado. Os alunos passarão três meses nas cidades de Montreal, Vancouver e Toronto, no Canadá . Para muitos, é a primeira vez viajando de avião. A maioria dos alunos sequer saiu do Brasil

A viagem é custeada pela Secretaria de Estado da Educação, com refeições diárias e uma ajuda de custo mensal. Os alunos ficarão em casas de pessoas que já moram no Canadá. Todos eles estudam em escolas estaduais e foram selecionados no Programa de Intercâmbio Estudantil. O programa oferece aulas de inglês e espanhol.

A emoção tomou conta de quem esteve no Aeroporto de Vitória durante a manhã. Entre muitos abraços e lágrimas, os adolescentes despediram-se dos familiares. Foi o caso do estudante João Bandeira, de 18 anos. A família toda o acompanhava antes do embarque.

Eu tenho 80 anos e já estou aqui, pedindo a Deus por ele e por todos que seguiram esse caminho. Minha família é muito grande, mas ele é o primeiro que viaja de avião. Por isso que eu choro, vou sentir muita falta dele Laurita Bandeira - Aposentada, avó de João Bandeira

A emoção de Laurita foi sentida também por pais e mães de outros alunos. Todos eles fizeram questão de registrar a ida dos filhos para o Canadá.

Estudantes e familiares lotaram Aeroporto de Vitória nesta manhã Crédito: Alberto Borém

A família de Victória Thomaz também se reuniu no aeroporto da capital. Cobertos de muita emoção, o pai e a mãe da estudante contaram que a viagem é um marco na história da família. Victória é a primeira a viajar de avião, o que é motivo de orgulho para os familiares.

Sinto muita felicidade e orgulho de mim mesma. Competir com alunos do Estado é algo enorme. E eu represento muitas pessoas da escola pública. É muito difícil Victória Thomaz - Aluna de 16 anos

Victória Thomaz estuda no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Fernando Duarte Rabelo e vai cursar, em 2025, o 3º ano.

Antes do embarque, o governo do Estado realizou uma cerimônia de recepção dos estudantes e dos familiares, com a presença do governador Renato Casagrande e do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo. Na ocasião, Casagrande anunciou a ampliação do programa para o ano de 2025.

"Para este ano, vamos mais que dobrar o número de vagas no Programa de Intercâmbio Estudantil, ampliando de 170 para 350 novas oportunidades. Além disso, novos destinos internacionais serão incluídos, como Inglaterra, Irlanda e Argentina, além dos já tradicionais Estados Unidos e Canadá”, afirmou o governador.

Cerimônia de recepção dos estudantes e familiares contou com presença do governador Crédito: Divulgação | Sedu

Ao recepcionar os estudantes e seus familiares, Casagrande destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado com a internacionalização da educação e a criação de oportunidades transformadoras para os jovens capixabas. Em seguida, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou o impacto positivo do projeto no desenvolvimento dos estudantes.