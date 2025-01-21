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Chamada Escolar 2025

Matrículas: escolas estaduais começam a chamar alunos da lista de suplentes

Pais ou responsáveis que não tenham solicitado vaga para este ano letivo devem procurar as Superintendências Regionais de Educação

Publicado em 

21 jan 2025 às 11:56

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 11:56

Alunos de escola estadual de Linhares aprendem história com óculos de realidade aumentada
Alunos de escola estadual de Linhares aprendem história com óculos de realidade aumentada Crédito: Jota Júnior
Secretaria de Estado de Educação (Sedu) começou, nesta terça-feira (21), o chamamento dos estudantes que estão em listas de suplência de escolas com vagas disponíveis na rede estadual de ensino. A chamada será feita até o dia 14 de fevereiro.
CONFIRA AQUI O PAINEL DE SUPLENTES

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A Sedu orienta que responsáveis por alunos procurem a Superintendência Regional de Educação mais próxima (veja os contatos aqui) caso não tenham solicitado vaga na Chamada Escolar ou busquem a transferência do estudante para outras escolas com vagas disponíveis. Ofertas sem lista de suplência poderão receber novas matrículas a partir de hoje (20).
Todas informações da Chamada Escolar 2025 podem ser acessadas no site https://sedu.es.gov.br/chamadaescolar

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