Matrículas: escolas estaduais começam a chamar alunos da lista de suplentes

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) começou, nesta terça-feira (21), o chamamento dos estudantes que estão em listas de suplência de escolas com vagas disponíveis na rede estadual de ensino. A chamada será feita até o dia 14 de fevereiro.
A Sedu orienta que responsáveis por alunos procurem a Superintendência Regional de Educação mais próxima (veja os contatos aqui) caso não tenham solicitado vaga na Chamada Escolar ou busquem a transferência do estudante para outras escolas com vagas disponíveis. Ofertas sem lista de suplência poderão receber novas matrículas a partir de hoje (20).
Todas informações da Chamada Escolar 2025 podem ser acessadas no site https://sedu.es.gov.br/chamadaescolar