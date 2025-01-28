Quer montar seu kit de ferramentas? Saiba em quais investir

Saiba quais equipamentos são necessários para pequenos reparos.Crédito: Freepik
O que não pode faltar em uma casa? Se está de mudança ou quer renovar o lugar, itens como utensílios de cozinha, eletrodomésticos e até caixa de ferramentas integram a lista dos essenciais. Nesse sentido, é preciso estar preparado para resolver pequenos reparos, montar móveis ou até mesmo realizar projetos mais elaborados.
Seja para quem está começando ou para quem deseja organizar esses itens, montar um kit completo e funcional é o primeiro passo. Abaixo, apresentamos uma lista de itens essenciais, além de dicas específicas para marcenaria e eletricista.
Itens essenciais para montar a sua caixa de ferramentas
Martelo
Um martelo de unha é versátil e útil para pregar, ajustar ou remover pregos. Opte por um com cabo antiderrapante.
Produtos
Mtx Martelo Unha Cabeça 27 Mm Com Cabo De Fibra
Chaves de Fenda e Philips
Essenciais para apertar ou soltar parafusos. Ter pelo menos uma chave de fenda (plana) e uma Philips (cruzada) de tamanho médio é fundamental.
Produtos
EDA Chaves De Fenda E Phillips Cromo Vanádio Eda Prateado Preto Amarelo/ Cinza 8 Peças
Produtos
Kit de chave de fenda magnética
Alicate
Um alicate universal é ideal para cortar fios, segurar peças ou dobrar materiais. Alicates de bico fino também são úteis para trabalhos mais delicados.
Produtos
Tramontina Alicate Universal
Trena
Uma trena de 5 metros é suficiente para medir móveis, paredes e espaços em geral.
Para garantir que quadros, prateleiras ou móveis estejam perfeitamente alinhados, um nível de bolha é indispensável.
Produtos
Nível Torpedo Professional 228mm/9
Chave Inglesa
Ajustável e versátil, serve para apertar ou soltar porcas e parafusos de diferentes tamanhos.
Produtos
Sparta Chave Inglesa/Ajustavel 10 Pol - Sparta
Fita Isolante
Útil para reparos temporários, isolamento de fios ou fixação de objetos.
Produtos
Scotch, 3M, Fita Isolante, 33+, 19mm x 20m
Chave de Allen (Hexagonal)
Muito usada em móveis montáveis e bicicletas, é importante ter um jogo com várias medidas.
Produtos
EDA Chave Allen Na Argola Jogo Com 8 Peças
Produtos
SPARTA Kit de Ferramentas 129 Peças com Maleta
Óculos de Segurança
Imprescindível para proteger os olhos durante trabalhos que gerem resíduos, como serrar ou lixar.
Produtos
Óculos de Proteção EPI Segurança
Ferramentas para Marcenaria
Confira itens para marcenaria.Crédito: Freepik
Se você se interessa por marcenaria ou pretende realizar projetos com madeira, algumas ferramentas específicas são necessárias. Aqui estão as principais:
Furadeira
Agiliza o trabalho com madeira e é excelente para projetos maiores.
Produtos
Vonder Parafusadeira/Furadeira Com Bateria Carregador Bivolt Automático Pfv 012 12 V
Serra Tico-Tico
Ideal para cortes curvos e precisos em madeira, plástico e metais leves.
Produtos
WAP Serra Tico Tico
Lixadeira
Para deixar superfícies de madeira lisas e uniformes. Pode ser elétrica ou manual (lixa em bloco).
Produtos
Black Decker Lixadeira Orbital
Ao trabalhar com madeira, use sempre óculos de proteção e máscara contra poeira, especialmente ao lixar ou serrar.
Ferramentas para a parte elétrica
Antes de qualquer intervenção elétrica, desligue a chave geral do quadro de energia. Nunca trabalhe em circuitos energizados sem o conhecimento adequado. Dito isso, é importante seguir normas de segurança e ter ferramentas adequadas. Confira as principais:
Alicate Amperímetro (Multímetro)
Para medir tensão, corrente e resistência em circuitos elétricos.
Produtos
Alicate Amperímetro
Chave de Teste (Testador de Tensão)
Identifica se há corrente em tomadas ou fios.
Produtos
Caneta Teste Detectora
Luvas Isolantes
Essenciais para proteger contra choques elétricos durante reparos.
Produtos
Luva de Poliamida
3 dicas para manutenção e organização das suas ferramentas
01
Sobre limpeza
Mantenha suas ferramentas limpas e secas para evitar ferrugem. Especialmente as que entram em contato com madeira ou materiais oleosos.
02
Para organização
Invista em uma caixa espaçosa com divisórias para manter tudo organizado e facilitar o acesso.
03
Manutenção
Verifique periodicamente o estado das ferramentas e substitua as que estiverem danificadas. Além disso, invista em ferramentas de qualidade, uma vez que elas tendem a durar mais e oferecer maior segurança.
Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.
Clube A Gazeta
Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta