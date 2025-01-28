Quer montar seu kit de ferramentas? Saiba em quais investir

Saiba quais equipamentos são necessários para pequenos reparos. Crédito: Freepik

O que não pode faltar em uma casa? Se está de mudança ou quer renovar o lugar, itens como utensílios de cozinha eletrodomésticos e até caixa de ferramentas integram a lista dos essenciais. Nesse sentido, é preciso estar preparado para resolver pequenos reparos, montar móveis ou até mesmo realizar projetos mais elaborados.

Seja para quem está começando ou para quem deseja organizar esses itens, montar um kit completo e funcional é o primeiro passo. Abaixo, apresentamos uma lista de itens essenciais, além de dicas específicas para marcenaria e eletricista.

Itens essenciais para montar a sua caixa de ferramentas

Martelo

Um martelo de unha é versátil e útil para pregar, ajustar ou remover pregos. Opte por um com cabo antiderrapante.

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Chaves de Fenda e Philips

Essenciais para apertar ou soltar parafusos. Ter pelo menos uma chave de fenda (plana) e uma Philips (cruzada) de tamanho médio é fundamental.

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Alicate

Um alicate universal é ideal para cortar fios, segurar peças ou dobrar materiais. Alicates de bico fino também são úteis para trabalhos mais delicados.

Trena

Uma trena de 5 metros é suficiente para medir móveis, paredes e espaços em geral.

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Nível

Para garantir que quadros, prateleiras ou móveis estejam perfeitamente alinhados, um nível de bolha é indispensável.

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Chave Inglesa

Ajustável e versátil, serve para apertar ou soltar porcas e parafusos de diferentes tamanhos.

Fita Isolante

Útil para reparos temporários, isolamento de fios ou fixação de objetos.

Chave de Allen (Hexagonal)

Muito usada em móveis montáveis e bicicletas , é importante ter um jogo com várias medidas.

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Óculos de Segurança

Imprescindível para proteger os olhos durante trabalhos que gerem resíduos, como serrar ou lixar.

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Ferramentas para Marcenaria

Confira itens para marcenaria. Crédito: Freepik

Se você se interessa por marcenaria ou pretende realizar projetos com madeira, algumas ferramentas específicas são necessárias. Aqui estão as principais:

Furadeira

Agiliza o trabalho com madeira e é excelente para projetos maiores.

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Serra Tico-Tico

Ideal para cortes curvos e precisos em madeira, plástico e metais leves.

Lixadeira

Para deixar superfícies de madeira lisas e uniformes. Pode ser elétrica ou manual (lixa em bloco).

Ao trabalhar com madeira, use sempre óculos de proteção e máscara contra poeira, especialmente ao lixar ou serrar.

Ferramentas para a parte elétrica

Antes de qualquer intervenção elétrica, desligue a chave geral do quadro de energia. Nunca trabalhe em circuitos energizados sem o conhecimento adequado. Dito isso, é importante seguir normas de segurança e ter ferramentas adequadas. Confira as principais:

Alicate Amperímetro (Multímetro)

Para medir tensão, corrente e resistência em circuitos elétricos.

Chave de Teste (Testador de Tensão)

Identifica se há corrente em tomadas ou fios.

Luvas Isolantes

Essenciais para proteger contra choques elétricos durante reparos.

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3 dicas para manutenção e organização das suas ferramentas

01 Sobre limpeza Mantenha suas ferramentas limpas e secas para evitar ferrugem. Especialmente as que entram em contato com madeira ou materiais oleosos. 02 Para organização Invista em uma caixa espaçosa com divisórias para manter tudo organizado e facilitar o acesso. 03 Manutenção Verifique periodicamente o estado das ferramentas e substitua as que estiverem danificadas. Além disso, invista em ferramentas de qualidade, uma vez que elas tendem a durar mais e oferecer maior segurança.