Itens de cozinha que são tendência para 2025

Em 2025, uma das tendências gira em torno de uma vibe moderna e natural.Crédito: Freepik
Em 2025, a cozinha continua a se transformar em um espaço de inovação e estilo, refletindo a busca por praticidade, sustentabilidade e design sofisticado. As novas tendências prometem facilitar o dia a dia e trazer mais personalidade para este ambiente tão importante na casa. Confira os itens de cozinha que estão em alta neste ano e como eles podem transformar sua experiência culinária.
Itens indispensáveis para cozinha
Veja utensílios em alta para melhorar sua experiência culinária.Crédito: Freepik
Kit de utensílios de silicone:
De acordo com o Google Trends, o kit, assim como bules e conchas, tiveram um aumento repentino nas buscas recentes. Utensílios de silicone tendem a continuar em alta neste ano devido ao seu custo-benefício, resistência ao calor, durabilidade e facilidade de limpeza. Além disso, as versões coloridas e minimalistas combinam com qualquer estilo de cozinha.
Produtos
Utensílios para Cozinha Silicone, Kit com 19 Peças, Antiaderente, Organização para Cozinha (Branco)
Potes herméticos:
Ideais para manter os alimentos frescos por mais tempo, os potes herméticos ganham novas versões com tampas de bambu (super em alta em 2025) ou vidro e designs empilháveis, otimizando o espaço na despensa ou geladeira.
Produtos
Oikos - Kit 11 Potes de Vidro com Tampa de Bambu Herméticos Redondos
Forma de gelo de silicone:
Além de facilitar a remoção dos cubos, as formas de silicone vêm em formatos criativos, como esferas e hexágonos, trazendo um toque divertido para drinks e sobremesas.
Produtos
Oikos - Forma de Gelo 15 Cubos Azul Média
Eletrodomésticos inteligentes
Cafeteira programável:
Perfeita para quem busca praticidade, essas cafeteiras permitem programar o preparo do café, ajustando intensidade e horários. Modelos com conectividade Wi-Fi estão ganhando destaque.
Produtos
Cafeteira Elétrica Electrolux Programável com Timer Experience ECM25 110V
Air fryer inteligente
As air fryers continuam sendo indispensáveis, com versões ainda mais multifuncionais e elegantes, muitas delas disponíveis em cores neutras e metálicas para combinar com cozinhas modernas. Uma inovação que tem ganhado o público é também a Air Fryer inteligente, compatível com Alexa.
Produtos
Fritadeira Airfryer Conectada Série 5000, Walita, Preta, 4.1L de capacidade, 220V, 1400W - RI9255/80
Moedor elétrico:
Ideal para moer especiarias e grãos, os moedores elétricos são compactos e elegantes, com acabamentos em inox ou preto fosco, garantindo praticidade e estilo.
Produtos
Moedor de Pimenta Elétrico em Aço Inoxidável
Personal blender:
Os blenders ganham força pela sua eficiência e design portátil, perfeitos para smoothies e shakes rápidos no dia a dia.
Produtos
Blender Cadence Zoop Contrast com 2 Jarras, 220V, Preto e Laranja, BLD701
Chaleira elétrica:
Além de aquecer a água em segundos, as chaleiras elétricas agora trazem acabamentos elegantes, como inox colorido ou toques de madeira, agregando beleza à bancada.
Com um design que mantém a manteiga fresca e macia fora da geladeira, as manteigueiras francesas se destacam pela praticidade e charme.
Produtos
Ceraflame Manteigueira Francesa de Cerâmica 250g - Grafite
Garrafa térmica com pegador de madeira:
Combinando funcionalidade e estética, essas garrafas são ideais para manter bebidas quentes ou frias enquanto embelezam a cozinha.
Produtos
Garrafa Térmica com Cabo de Madeira e Termômetro
Itens de cristal:
Louças, potes e bandejas de cristal retornam como itens sofisticados, ideais para complementar mesas mais elegantes ou ocasiões especiais.
Produtos
Conjunto de 3 Bowls de Cristal, Transparente, 14 x 5 cm
Torneira gourmet flexível:
A torneira flexível é um dos itens mais desejados para 2025, unindo praticidade e um visual moderno, ideal para cozinhas gourmet.
Produtos
Kit Cuba Gourmet Cozinha Pia Aço Inox 304 60x42cm + Torneira + Acessórios
Design minimalista
A estética também é um fator importante nas tendências de 2025. A preferência por itens com design limpo, em tons neutros ou naturais, dá ênfase a uma cozinha funcional e visualmente agradável. Essa tendência está presente tanto em eletrodomésticos quanto em utensílios e mobília.
Cozinhas compactas
Com o aumento dos apartamentos pequenos e a busca por personalização, as cozinhas compactas e adaptáveis estão em alta. Armários modulares, eletrodomésticos menores e itens dobráveis ajudam a maximizar o espaço sem comprometer a funcionalidade.
Qual é a cor de cozinha para 2025?
Descubra as cores tendência de cozinha em 2025.Crédito: Pinterest
As cores desempenham um papel fundamental na criação de ambientes acolhedores e modernos. E em 2025, segundo a Brastemp, o destaque vai para tons neutros como o preto fosco, cinza e bege, que trazem uma sensação acolhedora e natural, terrosos como o terracota, azul petróleo e verde musgo. Essas cores remetem à natureza e transmitem calma, enquanto os acabamentos em mate adicionam um toque contemporâneo. Também vale mencionar que itens de madeira clara estão com tudo.
Tendências de decoração para cozinha 2025
Para além das cores que estarão em alta no segmento, algumas tendências que surgem com tudo são: ambientes integrados, pedra natural em bancadas e afins, armários amadeirados (de tons de madeira mais clara) e off-white. Além disso, destacam-se também elementos minimalistas e a famosa pedra ultracompacta, utilizada para os famosos cooktops invisíveis.
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