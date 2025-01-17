Qual fogão é melhor? Confira Top 10 modelos para comprar em 2025

Quais são os tipos de fogão?
01
Fogão convencional
02
Fogão de embutir
03
Cooktop
04
Fogão elétrico
05
Fogão industrial
Fogão ou cooktop: qual escolher?
- Fogão: É uma opção prática, pois já inclui o forno e não exige adaptações estruturais. É ideal para quem precisa de uma solução mais completa.
- Cooktop: Oferece um design moderno e ocupa menos espaço na bancada. Ele é ideal para cozinhas planejadas e permite escolher o forno separadamente, proporcionando mais liberdade na composição do ambiente.
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Como limpar fogão inox?
- Desligue e espere esfriar: Certifique-se de que o fogão esteja desligado e frio antes de iniciar a limpeza.
- Use produtos adequados: Escolha detergente neutro, vinagre branco ou produtos específicos para inox.
- Limpeza dos queimadores: Retire as grades e queimadores para limpar com uma esponja macia. Enxágue bem e seque.
- Evite materiais abrasivos: Nunca use palha de aço ou produtos que possam riscar o inox.
- Finalize com brilho: Passe um pano seco para remover manchas e deixar o inox brilhante.
Onde colocar o fogão?
- Distância da parede: deixe um espaço de pelo menos 7 cm entre o fogão e a parede traseira e de 3cm em relação às laterais para ventilação adequada.
- Fora de correntes de ar: evite posicionar o fogão perto de janelas ou portas onde possa haver corrente de ar, o que pode apagar as chamas.
- Deixe longe da circulação de pessoas: esse cuidado evita problemas em caso de vazamento de gás.
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