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Eletrodomésticos

Qual fogão é melhor? Confira Top 10 modelos para comprar em 2025

Confira os modelos mais vendidos, entre opções de 4, 5 e 6 bocas. Veja também opções bivolt e saiba como limpar e posicionar o fogão na cozinha

Públicado em 

17 jan 2025 às 12:19
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

De Brastemp até Dako: descubra as melhores opções de fogão para a sua cozinha. Crédito: Divulgação
Escolher o fogão ideal para a sua cozinha é uma tarefa que exige atenção, já que ele é um dos itens mais importantes para o dia a dia. Marcas como Brastemp, Electrolux, Dako e Atlas oferecem opções modernas e funcionais, que incluem modelos de 4, 5 ou até 6 bocas, além de versões bivolt. Se você está renovando a casa, este guia traz os melhores modelos para atender às suas necessidades e dicas para conservar o fogão por mais tempo.
Confira abaixo quais são os melhores fogões de 2025 e aprenda a escolher e cuidar desse item essencial.

Quais são os tipos de fogão?

Antes de escolher o melhor fogão para sua cozinha, é importante conhecer os principais tipos disponíveis no mercado:

01

Fogão convencional

Disponível em versões de 4, 5 ou 6 bocas, é o modelo mais comum, indicado para quem precisa de uma solução completa com forno acoplado.

02

Fogão de embutir

Ideal para cozinhas planejadas, oferece um design moderno e ocupa menos espaço, mas exige uma estrutura prévia para instalação.

03

Cooktop

Um modelo compacto e sofisticado que pode ser à gás, elétrico ou por indução. Ele é instalado sobre bancadas, oferecendo flexibilidade para o forno ser adquirido separadamente.

04

Fogão elétrico

Funciona exclusivamente com energia elétrica e é ideal para quem busca praticidade e modernidade, além de ser mais fácil de limpar.

05

Fogão industrial

Indicado para uso profissional ou em ambientes onde o preparo de grandes quantidades de alimentos é necessário.

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Fogão ou cooktop: qual escolher?

Saiba qual é a diferença na prática entre fogão convencional e o cooktop. Crédito: Divulgação
Segundo esta matéria de A Gazeta,  a decisão entre fogão e cooktop depende das suas prioridades, espaço disponível e estilo de vida. Veja as principais diferenças:

  • Fogão: É uma opção prática, pois já inclui o forno e não exige adaptações estruturais. É ideal para quem precisa de uma solução mais completa.
  • Cooktop: Oferece um design moderno e ocupa menos espaço na bancada. Ele é ideal para cozinhas planejadas e permite escolher o forno separadamente, proporcionando mais liberdade na composição do ambiente.
Dica: Se você costuma cozinhar com frequência e valoriza praticidade, o fogão é a melhor escolha. Já para quem prefere um visual sofisticado e tem uma cozinha planejada, o cooktop pode ser a opção ideal.

10 melhores fogões para comprar em 2025

Produtos
Fogão Brastemp 5 Bocas BFS5NCR com Mesa de Inox - Bivolt

Fogão Brastemp 5 Bocas BFS5NCR com Mesa de Inox - Bivolt

Fogão Consul 4 bocas com mesa de vidro CFO4VAR cor Inox - Bivolt

Fogão Consul 4 bocas com mesa de vidro CFO4VAR cor Inox - Bivolt

Fogão Atlas 5 Bocas preto Atenas Glass - Bivolt

Fogão Atlas 5 Bocas preto Atenas Glass - Bivolt

Fogão de Piso Suggar 4 Bocas Mesa de Vidro Neo Max Preto – Bivolt

Fogão de Piso Suggar 4 Bocas Mesa de Vidro Neo Max Preto – Bivolt

Fogão 5 Bocas Dako Diplomata Glass Grill Style Bivolt

Fogão 5 Bocas Dako Diplomata Glass Grill Style Bivolt

Fogão 5 bocas Electrolux FE5TC - Bivolt

Fogão 5 bocas Electrolux FE5TC - Bivolt

Fogão 4 bocas Atlas Mônaco Plus Mesa Inox

Fogão 4 bocas Atlas Mônaco Plus Mesa Inox

Fogão De Piso Mueller 4 Bocas Mesa De Vidro Preto MFV4BB - Bivolt

Fogão De Piso Mueller 4 Bocas Mesa De Vidro Preto MFV4BB - Bivolt

Fogão Brastemp 4 Bocas BFO4NBB Bivolt

Fogão Brastemp 4 Bocas BFO4NBB Bivolt

Fogão Brastemp 6 Bocas BFS6NCB com Mesa de Inox

Fogão Brastemp 6 Bocas BFS6NCB com Mesa de Inox

Para te ajudar na sua escolha, o Clube fez também uma tabela comparativa com base nos dados de cada produto disponibilizados nos sites Amazon e Casas Bahia:
Tabela de Fogões
Modelo Nº de Bocas Capacidade do Forno Preço Médio Outras Características
Brastemp BFS5NCR 5 96 litros R$ 2.099,00 Mesa de inox, botões removíveis, aro protetor, 3 queimadores rápidos e 2 semirrápidos.
Consul CFO4VAR 4 58 litros R$ 1.449,90 Mesa de vidro, grade de ferro fundido, eficiência energética A.
Atlas Atenas Glass 5 86,5 litros R$ 1.199,00 Mesa de vidro, queimador Mega Chama de 3kW, grades individuais.
Suggar Neo Max 4 56 litros R$ 999,00 Mesa de vidro temperado, trempes de aço esmaltado.
Dako Diplomata Glass 5 100 litros R$ 2.749,00 Frente espelhada, timer digital, 1 queimador tripla chama, grades de ferro fundido.
Electrolux FE5TC 5 108,9 litros R$ 1.959,00 Função VaporBake, regenerar a vapor, timer digital, PerfectCook.
Atlas Mônaco Plus 4 50 litros R$ 689,00 Mesa de inox, tampo de vidro, pés mais altos, botões removíveis.
Mueller MFV4BB 4 48,1 litros R$ 899,90 Mesa de vidro temperado, queimador Ultra Chama de 3700W.
Brastemp BFO4NBB 4 61 litros R$ 1.249,00 Prateleiras ajustáveis, luz interna, revestimento esmaltado.
Brastemp BFS6NCB 6 96 litros R$ 2.029,46 Mesa de vidro, queimadores rápidos e semirrápidos, trempes duplas.

Como limpar fogão inox?

Descubra como fazer a limpeza correta do seu fogão Crédito: Divulgação
Manter o fogão de inox limpo garante um visual sempre elegante e aumenta sua durabilidade. Veja como fazer a limpeza correta:
  1. Desligue e espere esfriar: Certifique-se de que o fogão esteja desligado e frio antes de iniciar a limpeza.
  2. Use produtos adequados: Escolha detergente neutro, vinagre branco ou produtos específicos para inox.
  3. Limpeza dos queimadores: Retire as grades e queimadores para limpar com uma esponja macia. Enxágue bem e seque.
  4. Evite materiais abrasivos: Nunca use palha de aço ou produtos que possam riscar o inox.
  5. Finalize com brilho: Passe um pano seco para remover manchas e deixar o inox brilhante.
Uma dica dada pela Electrolux é o uso de água quente: " o inox é um material resistente ao calor, sendo assim é possível usar água quente ou morna para limpá-lo e retirar a sujeira superficial. Basta pegar um pano, umedecer com um pouco de água e aplicar sobre a superfície. Tome cuidado para não se queimar."

Onde colocar o fogão?

O posicionamento do fogão na cozinha faz toda a diferença para garantir praticidade e segurança. Confira algumas dicas dadas pela Consul:
  • Distância da parede: deixe um espaço de pelo menos 7 cm entre o fogão e a parede traseira e de 3cm em relação às laterais para ventilação adequada.
  • Fora de correntes de ar: evite posicionar o fogão perto de janelas ou portas onde possa haver corrente de ar, o que pode apagar as chamas.
  • Deixe longe da circulação de pessoas: esse cuidado evita problemas em caso de vazamento de gás.

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