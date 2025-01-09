Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Mochilas 2025: confira modelos para escola, trabalho e até viagem

Aprenda a escolher a mochila ideal para a sua necessidade e confira nossa seleção com as melhores opções entre marcas como Kipling, Nike e Farm.

Públicado em 

09 jan 2025 às 16:33
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Não sabe qual mochila escolher? Leia o guia do Clube sobre o assunto. Crédito: Freepik
A mochila certa pode fazer toda a diferença, seja para levar material escolar, itens de trabalho ou até se preparar para uma viagem. Ela tem impactos na composição do look, na praticidade diária e, principalmente, na ergonomia. Por isso, é válido considerar que mereça uma atenção especial. Confira as tendências de mochilas para 2025, com opções masculinas, femininas e infantis, e descubra quais são mais resistentes e como fazer a sua escolha.

Como escolher a mochila certa para as crianças?

Uma das principais preocupações em relação à escolha da mochila refere-se à ergonomia. Nesse sentido, uma das dicas é optar por modelos adequados para altura e faixa de idade de cada criança. Além disso, esta matéria publicada em A Gazeta aponta que outros fatores que podem influenciar nessa questão são: o peso e distância, ajuste e disposição dos materiais, como podemos ver no vídeo a seguir.

Dicas de mochilas escolares

Para quem busca mochilas escolares, as marcas como Rebecca Bonbon e estampas de desenhos como Stitch e mesmo Patrulha Canina estão entre os mais procurados. Veja algumas opções:

Mochilas femininas

Produtos
Mochila De Costas Escolar Disney Stitch Chaveiro Angel

Mochila De Costas Escolar Disney Stitch Chaveiro Angel

Mochila divertida com estampa do Stitch e chaveiro da Angel.

Mochila De Costas Borboleta Infantil Zoo Pets Clio (Rosa)

Mochila De Costas Borboleta Infantil Zoo Pets Clio (Rosa)

Modelo encantador com tema de borboleta, perfeita para crianças pequenas.

Kit Mochila Escolar Rebecca Rodinhas com Lancheira e Estojo Box RB Original (ROXO)

Kit Mochila Escolar Rebecca Rodinhas com Lancheira e Estojo Box RB Original (ROXO)

Kit completo com mochila de rodinhas, lancheira e estojo. Design prático e resistente para o dia a dia escolar.

Mochilas masculinas

Produtos
Mochila escolar infantil Homem Aranha

Mochila escolar infantil Homem Aranha

Mochila temática do Homem-Aranha, ideal para pequenos fãs do herói. Resistente e espaçosa para material escolar.

Kit Mochila De Rodinha Lancheira Estojo Spector Dinossauro Reforçada Escolar

Kit Mochila De Rodinha Lancheira Estojo Spector Dinossauro Reforçada Escolar

Kit com mochila de rodinhas, lancheira e estojo. Tema de dinossauro com design reforçado e funcional.

Kit Mochila Escolar Infantil Patrulha Canina Azul De Rodinha

Kit Mochila Escolar Infantil Patrulha Canina Azul De Rodinha

Inspirada na Patrulha Canina, perfeita para fãs da animação.

Mochilas para levar para a faculdade ou trabalho

No ambiente profissional, mochilas que aliam sofisticação e praticidade são as mais procuradas. Para 2025, destacam-se tanto os modelos com estampas vibrantes, como as linhas da Farm, quanto os mais neutros e com cores pastéis. Além disso os designs funcionais contam com divisórias para melhor organização.

Mochilas femininas

Produtos
Kipling Seul Rosa

Kipling Seul Rosa

Mochila espaçosa com compartimento para laptop e design moderno.

Mochila Costas Farm Xodó Delicadeza De Verão Verde

Mochila Costas Farm Xodó Delicadeza De Verão Verde

Modelo com estampas tropicais e coloridas. Combina leveza e estilo descontraído, ideal para o verão.

Mini Mochila Nike Brasilia JDI BKPK - 11 Litros

Mini Mochila Nike Brasilia JDI BKPK - 11 Litros

Funcional, une design esportivo e qualidade Nike.

Mochilas masculinas

Produtos
Mochila Kipling Seoul

Mochila Kipling Seoul

Modelo espaçoso e versátil com o famoso chaveiro da marca.

Mochila Masculina Executiva Notebook Star Shop Marrom

Mochila Masculina Executiva Notebook Star Shop Marrom

Mochila elegante com compartimento para notebook. Feita em material resistente e com acabamento sofisticado.

Mochila Reforçada Executiva Escola Trabalho

Mochila Reforçada Executiva Escola Trabalho

Mochila versátil com design clássico. Ideal para escola ou trabalho, com reforço extra para maior durabilidade.

Mochilas de viagem

Para quem ama viajar ou ainda praticar esportes, mochilas resistentes e confortáveis são essenciais. Selecionamos modelos que ora são bem espaçosos (de modo a caber até o notebook), ora prezam pela simplicidade com design minimalista e divisórias antifurto. Confira:

Mochilas femininas

Produtos
Mochila Mizuno Fun - 22 Litros

Mochila Mizuno Fun - 22 Litros

Leve e espaçosa, com estilo moderno e funcional.

Romantic Crown Mochila de Viagem Expansivel Avião Grande Feminina

Romantic Crown Mochila de Viagem Expansivel Avião Grande Feminina

Mochila expansível e espaçosa, ideal para viagens. Uma das mais vendidas da Amazon.

Mochila Bolsa Spector Com Bolso AntiFurto Espaçosa

Mochila Bolsa Spector Com Bolso AntiFurto Espaçosa

Modelo espaçoso e seguro, com bolso antifurto. Ideal para viagens e uso diário.

Mochilas masculinas

Produtos
Mochila adidas Linear

Mochila adidas Linear

Estilo clássico da Adidas, com compartimentos funcionais.

Mochila Nike Elemental Bkpk Hbr 21 Litros

Mochila Nike Elemental Bkpk Hbr 21 Litros

Espaçosa e resistente, com qualidade Nike.

Mochila de Viagem Expansível para Notebook

Mochila de Viagem Expansível para Notebook

Mochila prática e expansível, com espaço para notebook. Perfeita para viagens e trabalho.

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados