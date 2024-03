Seu filho usa mochila de forma correta? Veja como evitar lesões na coluna

Especialista dá orientações sobre o limite de volume que estudantes podem carregar e aponta os possíveis danos à saúde por excesso de peso dos materiais

"Se a criança ou adolescente for carregar apenas da porta da escola até a sala de aula, a mochila pode pesar até 20% da massa dele. Agora, para distâncias maiores, como uma criança que vai a pé para a escola, o recomendado é que seja, no máximo, 10%", compara o médico. O peso também depende da idade. Por segurança, segundo ele, o ideal é ficar o mais próximo da porcentagem menor.

Seja por motivos estéticos, seja pela pressa, é comum ver jovens segurando a mochila apenas por uma das alças ou ajustada para ficar bem baixa. O ortopedista, no entanto, desaconselha essa conduta. "O ideal é que a mochila fique presa nas costas, com as duas alças nos ombros. O mais colada possível no corpo, passando apenas um pouco da linha da cintura, presa ao tórax e não muito baixa. O esforço deve ser feito com braços e pernas, não com a coluna", orienta.