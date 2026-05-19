Criminoso invade casa e furta bicicleta, ferramentas e até chinelos em Colatina

Um criminoso invadiu uma casa no bairro São Braz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e furtou diversos objetos durante a madrugada de segunda-feira (18). De acordo com a dona do imóvel, o suspeito pulou o muro da residência e levou uma bicicleta, uma maquita, uma lixadeira, uma tarrafa de pesca e três pares de chinelos.





A vítima relatou à Polícia Militar que o homem estava com a cabeça coberta por um capuz, o que impediu a identificação.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o suspeito foi localizado ou se os objetos foram recuperados, e aguarda retorno.