Criminoso invade casa e furta bicicleta, ferramentas e até chinelos em Colatina

Matheu Danezio da Costa, de 29 anos, filho do ex-vereador de Cariacica Joel da Costa, foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (18), acusado de envolvimento em um homicídio qualificado. A captura ocorreu no bairro Santana, em Cariacica, em cumprimento a mandado expedido pela 4ª Vara Criminal do município. O processo, que tramita em segredo de Justiça, foi instaurado em 2022.
De acordo com a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, as investigações foram concluídas no dia 6 de abril de 2026. Matheu e outro investigado, de 59 anos, foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e em concurso de pessoas.
Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público se manifestou favoravelmente aos pedidos de prisão feitos pela polícia, e a Justiça recebeu a denúncia, decretando o sigilo dos autos e a prisão preventiva dos dois investigados. Por esse motivo, mais detalhes do caso não foram divulgados.
A corporação informou que Matheu foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça. As buscas continuam para localizar o segundo indiciado. Em nota, a Polícia Civil reforçou que informações sobre foragidos podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, com atendimento por telefone, site e WhatsApp.