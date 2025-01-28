Acusada de estelionato fecha acordo e terá de doar R$ 60 mil a prefeitura do ES

Uma mulher acusada de praticar estelionato em uma agência bancária agora terá que doar a quantia de R$ 60.876,50 para a Prefeitura de Iúna, na Região Sul do Estado. Em julho de 2019, a investigada realizou ao menos dez lançamentos bancários para uma conta pessoal, que somaram o montante de R$ 767.267,77 desviados da agência onde trabalhava. A mulher confessou o crime.

O acordo que prevê a doação foi firmado junto ao MPES na última quinta-feira (23). O valor será destinado para a compra de equipamentos e mobiliários para implementar um espaço de escuta especializada, além de custear um curso de capacitação para servidores públicos indicados pela Secretaria e para membros do Conselho Tutelar do município.