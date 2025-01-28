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Em Iúna

Acusada de estelionato fecha acordo e terá de doar R$ 60 mil a prefeitura do ES

A mulher é ex-funcionária de uma agência bancária, e segundo o MPES, fez dez lançamentos do banco para uma conta pessoal, totalizando mais de R$ 750 mil
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

28 jan 2025 às 18:30

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 18:30

Uma mulher acusada de praticar estelionato em uma agência bancária agora terá que doar a quantia de R$ 60.876,50 para a Prefeitura de Iúna, na Região Sul do Estado. Em julho de 2019, a investigada realizou ao menos dez lançamentos bancários para uma conta pessoal, que somaram o montante de R$ 767.267,77 desviados da agência onde trabalhava. A mulher confessou o crime.
O acordo que prevê a doação foi firmado junto ao MPES na última quinta-feira (23). O valor será destinado para a compra de equipamentos e mobiliários para implementar um espaço de escuta especializada, além de custear um curso de capacitação para servidores públicos indicados pela Secretaria e para membros do Conselho Tutelar do município.
O nome da acusada não foi divulgado. De acordo com o MPES, o caso segue sob sigilo até a homologação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

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