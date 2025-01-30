Avenida Leitão da Silva deve receber novo asfalto ainda neste ano Crédito: Fernando Madeira

No dia 7 de fevereiro, a Cesan vai iniciar a construção de caixas de acesso à nova rede de abastecimento de água instalada na avenida. Essa intervenção tem previsão de durar três meses e pode levar à interdição de uma faixa em cada sentido da via. As obras estão previstas para ocorrer durante o dia, uma vez que os moradores reclamaram do barulho quando os trabalhos foram realizados à noite.

“A gente utiliza um método não destrutivo. Em uma situação normal seria escavada uma vala no meio da rua. Agora, uma haste lançada no solo e é feita uma escavação de 2 por 2 e inserimos mais 100 m de tubulação por baixo da via”, explica.

Your browser does not support the audio element. Leitão da Silva vai passar por nova obra da Cesan antes de ser reasfaltada

Segundo o gerente, a rede de água na avenida tem cerca de 40 anos e apresenta vazamentos frequentes. Por essa razão, a empresa fará a substituição dos encanamentos. O mesmo deve ocorrer em breve na Avenida Maruípe.

Quando a via será asfaltada?

De acordo com o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, já foram asfaltados 206 quilômetros, acima da expectativa inicial, mas a Leitão da Silva não foi contemplada porque ainda havia intervenções da Cesan, como a instalação das caixas, previstas para ocorrer na via.

Além disso, havia um impasse entre o Executivo municipal e o governo do Estado, que revitalizou toda a via entre 2014 e 2019. Procurada para comentar sobre o estado da via após a reclamação de motoristas em maio de 2024, a administração da cidade alegou, para a reportagem de A Gazeta, que a responsabilidade seria do Executivo estadual.

Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES) informou que em momento nenhum a avenida havia passado a integrar o sistema rodoviário estadual e que tinha firmado um acordo com a prefeitura apenas para realizar as obras no local.

Nesta semana, Perin afirmou que a prefeitura deve conversar com o DER-ES para saber se há alguma pendência e se está autorizada a intervir no asfalto da via.

"A prefeitura entende que a funcionalidade está prejudicada, mas vai procurar o governo do Estado para saber se o contrato com a responsável pela obra já foi finalizado", afirma o secretário.