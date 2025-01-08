Casagrande confirma mudança em secretaria do governo do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou, em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (8), a troca no comando da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Conforme antecipado por A Gazeta, assume a função Marcos Aurélio Soares da Silva, que era subsecretário para Assuntos Administrativos na pasta, enquanto Marcus Vicente deixa o cargo. Ambos são da cota do PP na gestão casagrandista.
O novo secretário tem 58 anos, é graduado em Administração pela Faculdade Integrada de Aracruz (FAACZ). Já foi vereador no município de João Neiva, onde ainda atuou como secretário de Educação por dois mandatos. Ele também comandou a Educação em Fundão.
Desde 2019, quando foi iniciado o segundo mandato de Casagrande, a Sedurb esteve sob o comando de Marcus Vicente que, segundo fontes ouvidas pela reportagem, estaria inclinado a deixar o PP e embarcar no MDB, do vice-governador Ricardo Ferraço.