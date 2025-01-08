Casagrande confirma mudança em secretaria do governo do ES

Da cota do PP no governo do ES, Marcos Aurélio Soares (esquerda) assume a Sedurb, que era comandada por Marcus Vicente desde 2019

Marcos Aurélio Soares assume o comando da SEDURB. Agradeço ao Marcus Vicente pelo trabalho e pela gestão marcada por grandes avanços para o nosso estado. Seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos capixabas.

O novo secretário tem 58 anos, é graduado em Administração pela Faculdade Integrada de Aracruz (FAACZ). Já foi vereador no município de João Neiva, onde ainda atuou como secretário de Educação por dois mandatos. Ele também comandou a Educação em Fundão.