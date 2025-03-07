Curtas políticas: Ex-prefeito de Cariacica, Juninho vai para o PP

Da Vitória e Juninho Crédito: Instagram/@deputadodavitoria

O ex-prefeito de Cariacica Juninho está de saída do Cidadania e vai se filiar, na próxima segunda-feira (10), ao PP, que é presidido, no Espírito Santo, pelo deputado federal Da Vitória. Os dois reuniram-se na quinta-feira (06) para bater o martelo. O ex-prefeito contou à coluna que a mudança de partido ocorre após uma conversa com o atual prefeito da cidade, Euclério Sampaio (MDB), e conta com a anuência do governador Renato Casagrande (PSB).

O Progressistas, assim como o Cidadania, integra a base aliada ao Palácio Anchieta. "Procuramos um partido que tivesse uma participação robusta na base aliada em Cariacica e no governo. Minha tarefa é de estreitar relacionamentos, mas sem assumir cargos", afirmou Juninho.

Ele garantiu que não pretende disputar as eleições de 2026 e tampouco assumir funções oficiais no PP. "Não é para ser candidato e sim ajudar na construção da aliança ampla, em Cariacica e no estado", reforçou o ex-prefeito.

O presidente municipal do PP é o ex-deputado estadual Sandro Locutor, que recentemente foi nomeado secretário de Desenvolvimento de Euclério.

POR ONDE ANDAVA?

Juninho, que antecedeu Euclério na prefeitura, teve uma atuação discreta nos últimos anos, mas observou à coluna que diversos integrantes da administração anterior foram mantidos pelo emedebista em cargos de destaque, inclusive Shymenne de Castro, que tornou-se vice-prefeita a partir de janeiro de 2025.

"Pessoas que estiveram comigo nos oito anos de mandato, que eu apresentei ao Euclério, foram mantidas. Então essa relação sempre aconteceu. A mesma coisa em relação ao governo estadual. Eu só não tenho cargo oficial, mas contribuo, nos bastidores", revelou Juninho.

Desde que saiu da prefeitura, em dezembro de 2020, o ex-prefeito tem atuado na iniciativa privada, é sócio de empresas das áreas de saúde e atração de investimentos. E faz doutorado na Ufes.

EX-PRIMEIRA-DAMA INTERNADA

Ao falar com a coluna, no final da manhã desta sexta-feira (07), Juninho contou ainda que a esposa, a ex-primeira-dama Nabila Furtado, está internada em um hospital há quase um mês, após um quadro de trombose no trapézio e no braço.

"Estamos esperando ao menos estancar a dor para ela poder ir para casa. Até por isso o ato de filiação ao PP vai ser rápido, no escritório, tenho ficado bastante tempo no hospital."

MUDANÇAS NO PSB

O prefeito de Recife, João Campos, que é um dos principais quadros do PSB, vai assumir, em maio, a presidência nacional do partido, sucedendo Carlos Siqueira. Nos estados e municípios, o partido também vai passar por convenções para eleger novos diretórios.

"Os estados em que o partido conseguiu entre 3% e 5% dos votos para deputado federal têm direito a constituir um diretório. É a regra da direção nacional. O Espírito Santo está entre os sete estados que atingiram o percentual então em abril vamos fazer convenção para eleger o novo diretório", contou Alberto Gavini, que preside os socialistas no estado há seis anos.

Ele pode tentar ser reconduzido ao cargo. "O clima é favorável, mas vai depender da minha decisão, estou analisando", afirmou Gavini.

"Nesses seis anos, fizemos três deputados estaduais. Em 2024, elegemos 22 prefeitos, 16 vices, 129 vereadores. Foi o melhor resultado da história do PSB", comemorou.

"Em 2026, queremos eleger três ou quatro estaduais e dois federais", projetou.

"NO PÉ" DE EMANUELA

Um dos planos é lançar a secretária estadual de Governo, Maria Emanuela Pedroso, como candidata a deputada federal. Ela, que está no Podemos, vai se filiar ao PSB em março ou abril, de acordo com Gavini.

"E estamos no pé dela, para convencê-la a ser candidata a deputada federal", completou.

Embora integre, por enquanto, os quadros do Podemos, a secretária não representa cota do partido na gestão Casagrande. A escalação dela para o primeiro escalão foi uma escolha direta do próprio governador, não uma indicação partidária.

PED DO PT

O Partido dos Trabalhadores também vai realizar eleições internas, em julho. A atual presidente estadual do partido, Jack Rocha, é outra que cogita concorrer a mais um mandato.