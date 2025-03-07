"Lula não pode ficar sem palanque no ES", diz presidente estadual do PT

A deputada federal Jack Rocha, no gabinete, em Brasília Crédito: Letícia Gonçalves

A visita do presidente Lula (PT) ao Espírito Santo ainda não está confirmada, apesar de o próprio petista ter dito que viria ao estado esta semana . Enquanto isso, a coluna questionou o Partido dos Trabalhadores a respeito da possibilidade de o deputado federal Helder Salomão (PT) disputar o Palácio Anchieta em 2026.

Helder já afirmou que, "a princípio", deve tentar ser reconduzido à Câmara dos Deputados, mas se for "o candidato do Lula", topa concorrer ao governo do Espírito Santo . A ideia seria garantir um palanque capixaba para o presidente da República, um candidato a governador que pediria, também, votos para o principal líder do PT.

Isso, claro, se Lula disputar a reeleição. E é com esse cenário que a presidente estadual do partido, Jack Rocha, trabalha. "Lula não pode ficar sem um palanque no Espírito Santo. Reafirmamos as declarações do deputado Helder Salomão", reforçou Jack à coluna.

Não quer dizer que o martelo esteja batido. A opção Helder está na mesa, mas a presidente do PT lembra que o partido "faz parte de uma ampla aliança" no estado.

Essa aliança é liderada pelo governador Renato Casagrande (PSB), só que tanto ele quanto o PSB já se posicionaram ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). O emedebista é o plano A dos casagrandistas na corrida pelo Palácio Anchieta. O PT, por sua vez, não é citado nem como plano B, C ou D.

E é muito improvável que Ricardo venha a fazer palanque para Lula, na prática.

Por isso, os petistas vão avaliar qual estratégia adotar. O que já está definido é que o senador Fabiano Contarato (PT) vai disputar a reeleição.

"Temos o desafio de reeleger o nosso senador e reeleger e ampliar as bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados", destacou a presidente estadual do PT.

O partido tem dois deputados federais no Espírito Santo, Helder e a própria Jack Rocha, e dois estaduais, João Coser e Iriny Lopes.

O REAL DESAFIO

No parlamento, como provam as cadeiras na Câmara dos Deputados e na Assembleia, o PT tem conseguido emplacar nomes no estado. Em 2022, aliás, Helder foi o deputado federal mais votado da bancada capixaba.

Em 2024, o partido reelegeu Karla Coser na Câmara de Vitória e ganhou mais um vereador na Capital, Professor Jocelino.

É fato que há um sentimento antipetista forte entre os eleitores do estado, que fica mais concentrado quando o petista em questão concorre a uma prefeitura, ao governo ou à Presidência da República. Se dependesse apenas do resultado das urnas no Espírito Santo, Lula não teria sido eleito em 2022.

O real desafio posto a um eventual candidato petista ao Palácio Anchieta seria remar contra a maré, defender o partido e a candidatura de Lula apesar de tudo isso e fazer com que eleitores anti-bolsonaristas não migrem para uma candidatura mais viável ao Palácio do Planalto, alguém de centro-direita, por exemplo.