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Eleições 2026

"Lula não pode ficar sem palanque no ES", diz presidente estadual do PT

Partido vai lançar Fabiano Contarato à reeleição e não descarta a possibilidade de Helder Salomão concorrer ao Palácio Anchieta

Publicado em 07 de Março de 2025 às 03:20

Públicado em 

07 mar 2025 às 03:20
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

A deputada federal Jack Rocha, no gabinete, em Brasília
A deputada federal Jack Rocha, no gabinete, em Brasília Crédito: Letícia Gonçalves
A visita do presidente Lula (PT) ao Espírito Santo ainda não está confirmada, apesar de o próprio petista ter dito que viria ao estado esta semana. Enquanto isso, a coluna questionou o Partido dos Trabalhadores a respeito da possibilidade de o deputado federal Helder Salomão (PT) disputar o Palácio Anchieta em 2026.
Helder já afirmou que, "a princípio", deve tentar ser reconduzido à Câmara dos Deputados, mas se for "o candidato do Lula", topa concorrer ao governo do Espírito Santo. A ideia seria garantir um palanque capixaba para o presidente da República, um candidato a governador que pediria, também, votos para o principal líder do PT. 
Isso, claro, se Lula disputar a reeleição. E é com esse cenário que a presidente estadual do partido, Jack Rocha, trabalha. "Lula não pode ficar sem um palanque no Espírito Santo. Reafirmamos as declarações do deputado Helder Salomão", reforçou Jack à coluna.
Não quer dizer que o martelo esteja batido. A opção Helder está na mesa, mas a presidente do PT lembra que o partido "faz parte de uma ampla aliança" no estado.
Essa aliança é liderada pelo governador Renato Casagrande (PSB), só que tanto ele quanto o PSB já se posicionaram ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). O emedebista é o plano A dos casagrandistas na corrida pelo Palácio Anchieta. O PT, por sua vez, não é citado nem como plano B, C ou D.
E é muito improvável que Ricardo venha a fazer palanque para Lula, na prática.
Por isso, os petistas vão avaliar qual estratégia adotar. O que já está definido é que o senador Fabiano Contarato (PT) vai disputar a reeleição. 
"Temos o desafio de reeleger o nosso senador e reeleger e ampliar as bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados", destacou a presidente estadual do PT.
O partido tem dois deputados federais no Espírito Santo, Helder e a própria Jack Rocha, e dois estaduais, João Coser e Iriny Lopes.
O REAL DESAFIO
No parlamento, como provam as cadeiras na Câmara dos Deputados e na Assembleia, o PT tem conseguido emplacar nomes no estado. Em 2022, aliás, Helder foi o deputado federal mais votado da bancada capixaba.
Em 2024, o partido reelegeu Karla Coser na Câmara de Vitória e ganhou mais um vereador na Capital, Professor Jocelino.
Na disputa pelo Executivo, contudo, o PT repetiu o resultado ruim de 2020 e não elegeu nenhum prefeito no Espírito Santo.
É fato que há um sentimento antipetista forte entre os eleitores do estado, que fica mais concentrado quando o petista em questão concorre a uma prefeitura, ao governo ou à Presidência da República. Se dependesse apenas do resultado das urnas no Espírito Santo, Lula não teria sido eleito em 2022.
O real desafio posto a um eventual candidato petista ao Palácio Anchieta seria remar contra a maré, defender o partido e a candidatura de Lula apesar de tudo isso e fazer com que eleitores anti-bolsonaristas não migrem para uma candidatura mais viável ao Palácio do Planalto, alguém de centro-direita, por exemplo.
Seria como "ir para o sacrifício", por uma causa, ainda que pragmática, e não para tentar governar o estado, realmente. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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