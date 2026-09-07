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Praia de Itaparica

Mulher é presa por injúria racial contra aluno-soldado da PM em Vila Velha

Segundo a PM, mulher disse que não temia policial por ele ser “preto”; ela também foi autuada por desacato

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 09:41

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 set 2026 às 09:41

Uma mulher foi presa por desacato e injúria racial contra um aluno-soldado da Polícia Militar durante abordagem na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de domingo (6). 


Segundo a corporação, policiais faziam patrulhamento na região, quando foram acionados por um homem que relatou a presença de pessoas aparentemente embriagadas que jogavam garrafas de vidro na ciclovia da Avenida Estudante José Júlio de Souza.


De acordo com a PM, Karla Rodrigues da Silva apresentou comportamento hostil e desafiou os policiais. Quando um dos alunos-soldados se aproximou, ela disse que não temia o policial por ele ser “preto”.


A mulher foi detida e encaminhada à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por injúria racial e desacato e encaminhada ao sistema prisional.


A reportagem tenta localizar a defesa de Karla. O espaço segue aberto para manifestação.

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