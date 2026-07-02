Cenário de horror: criança vivia entre animais em situação extrema em Guarapari

Uma criança de 8 anos foi encontrada em uma casa em condições extremas de insalubridade, cercada por animais doentes e em situação de maus-tratos, durante uma operação realizada na quarta-feira (1º) no bairro Santa Rosa, em Guarapari. Uma mulher apontada como responsável pelo imóvel, de 30 anos, foi presa em flagrante.





A ação foi realizada de forma conjunta pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, pela Polícia Civil, pela Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Guarapari, pelo Centro de Controle de Zoonoses e pelo Conselho Tutelar.





Durante a fiscalização, as equipes encontraram sete cães, quatro gatos e diversas aves vivendo em condições consideradas extremamente precárias. No imóvel também foram apreendidos dois revólveres, calibres .38 e .32.





Segundo os órgãos envolvidos, a situação de insalubridade persistia havia mais de cinco anos.