De R$ 116 mil a R$ 4,6 milhões: veja a lista de bens dos candidatos ao Senado no ES

Os candidatos do Espírito Santo ao Senado nas Eleições 2026 declararam à Justiça Eleitoral patrimônios que, juntos, somam mais de R$ 13 milhões. Os valores individuais vão de R$ 116,5 mil a R$ 4,59 milhões.
O menor valor acumulado em bens foi registrado por Maguinha Malta (PL), estreante na corrida eleitoral. Já o maior patrimônio é de Rodney Miranda (PRTB), ex-prefeito de Vila Velha que, mais recentemente, exerceu a função de secretário de Segurança Pública no Estado de Goiás (2019-2022).
Entre os políticos que já disputaram eleições anteriores, as declarações de bens revelam mudanças no patrimônio ao longo dos anos. Há candidatos que informaram valores maiores e outros que declararam redução dos bens.
Neste levantamento feito por A Gazeta para acompanhar a evolução patrimonial, foi considerado o o valor declarado na primeira eleição em que o candidato pediu registro no sistema da Justiça Eleitoral, o divulgacand, que reúne informações desde 2004. Declarações feitas anteriormente não foram consideradas.
O deputado estadual declara possuir apenas um terreno no valor de R$ 850 mil. Segundo a descrição no sistema da Justiça Eleitoral, o lote conta com uma construção residencial.
Em 2018, quando disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Callegari declarava possuir um terreno de R$ 354 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Terreno: R$ 850.000,00
O deputado federal declara ter R$ 142,77 mil em bens, divididos entre aplicações de renda fixa, depósitos bancários, quotas, um automóvel e plano de previdência privada.
Em 2008, quando tentou se eleger prefeito de Venda Nova do Imigrante, constavam na declaração de bens R$ 790 mil em terrenos e um automóvel.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 2.206,24
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 4.140,71
- VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 49.725,41
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 52.000,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 13.502,89
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 20.000,00
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 1.202,07
O candidato à reeleição ao Senado declara possuir R$ 1,49 milhão em bens, somando veículo, consórcios não contemplados, apartamento em Vila Velha, imóvel rural em Santa Leopoldina, aplicações em renda fixa, saldo em plano previdenciário, investimentos e outros depósitos.
Em 2014, o patrimônio de Contarato declarado era de R$ 723 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Apartamento: R$ 580.997,54
- Caderneta de poupança: R$ 554,77
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 0,01
- Terreno: R$ 415.000,00
- Consórcio não contemplado: R$ 85.524,46
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 171.166,97
- Caderneta de poupança: R$ 14,76
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 136.000,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 31.195,02
- Caderneta de poupança: R$ 16,68
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 13.655,97
- VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 18.463,86
- Consórcio não contemplado: R$ 44.627,74
O vereador de Vitória declara possuir R$ 222 mil, divididos entre um terreno em Manguinhos, na Serra, automóveis e duas casas.
Em 2004, quando concorreu ao cargo no Legislativo da Capital, informou não ter bens a declarar.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 12.000,00
- Casa: R$ 75.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 60.000,00
- Casa: R$ 50.000,00
- Terreno: R$ 25.000,00
Na declaração de bens da estreante com o menor patrimônio acumulado, constam R$ 116,5 mil, sendo parte em espécie, saldo de previdência privada e o restante em aplicações e investimentos.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 53.200,00
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 4.848,00
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 12.202,64
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.125,50
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 9.042,06
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 500,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.041,05
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 3.298,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 6.417,40
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 2.743,00
- VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 4.574,29
- Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$ 15.000,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 2.542,54
O candidato à reeleição declara possuir R$ 584,13 mil em bens. O patrimônio é a soma de um apartamento de R$ 530 mil e aplicações.
Em 2018, o patrimônio do senador era de R$ 737,9 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 26.174,00
- Apartamento: R$ 530.000,00
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 1.693,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 26.271,00
O patrimônio do candidato é de R$ 264,79 mil, dividido entre uma casa e um veículo.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 64.795,32
- Casa: R$ 200.000,00
O ex-governador tem o segundo maior patrimônio declarado: ele possui pouco mais de R$ 3 milhões, sendo dois apartamentos, uma parte de uma casa, participação societária e aplicações.
Em 2006, o candidato declarava possuir R$ 130,2 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Apartamento: R$ 1.099.485,62
- Casa (participação 1/7): R$ 220.714,28
- Apartamento: R$ 1.581.884,25
- Outras participações societárias: R$ 1.500,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 164.619,76
O candidato que tem o maior patrimônio acumulado declara possuir R$ 4,59 milhões em bens, divididos entre automóveis, quotas, lotes residenciais e apartamentos em Brasília (DF), Maragogi (AL), Goiânia (GO), Faina (GO) e Vila Velha.
Em 2010, quando concorreu a uma vaga na Ales, ele tinha R$ 455 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Terreno: R$ 256.882,63
- Apartamento: R$ 79.285,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 25.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 230.000,00
- Terreno: R$ 832.819,45
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. (50% de veículo): R$ 67.250,00
- Outros bens imóveis (50% de imóvel): R$ 1.668.048,50
- Apartamento: R$ 1.289.327,05
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 93.700,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 51.865,00
Consta na declaração de bens da candidata o valor total de R$ 1,11 milhão. O patrimônio inclui depósitos, veículos, sala comercial, terreno, aplicação, casas e apartamento em São Paulo (SP), Meaípe, Vitória e Domingos Martins.
Há 20 anos, quando concorreu ao cargo de deputada federal, Rose declarava ter R$ 303 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Apartamento: R$ 116.774,36
- Casa: R$ 44.752,00
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 0,25
- Sala ou conjunto: R$ 294.952,69
- Outros bens imóveis: R$ 30.000,00
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 2,02
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 91.000,00
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 67.208,71
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 14.786,74
- Outros bens imóveis: R$ 112.909,13
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 161.000,00
- Casa: R$ 160.000,00
- Terreno: R$ 16.376,00
- Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 1.183,82
O deputado estadual possui R$ 1,18 milhão, conforme declarado à Justiça Eleitoral, dividido entre apartamentos, veículo, terreno, dinheiro em espécie e na poupança.
Em 2004, informou não possuir bens a declarar.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Apartamento: R$ 625.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 128.000,00
- Apartamento: R$ 80.850,00
- Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$ 30.000,00
- Terreno: R$ 50.686,17
- Outros bens móveis: R$ 64.474,88
- Caderneta de poupança: R$ 209.853,99
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