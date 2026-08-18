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Eleições 2026

De R$ 116 mil a R$ 4,6 milhões: veja a lista de bens dos candidatos ao Senado no ES

Declaração de bens à Justiça Eleitoral faz parte do registro de candidatura e mostra evolução patrimonial dos concorrentes de eleições anteriores

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 16:19

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

18 ago 2026 às 16:19
Congresso Nacional, sede da Câmara e do Senado
Congresso Nacional, sede da Câmara e do Senado Roque de Sá/Agência Senado

Os candidatos do Espírito Santo ao Senado nas Eleições 2026 declararam à Justiça Eleitoral patrimônios que, juntos, somam mais de R$ 13 milhões. Os valores individuais vão de R$ 116,5 mil a R$ 4,59 milhões.


O menor valor acumulado em bens foi registrado por Maguinha Malta (PL), estreante na corrida eleitoral. Já o maior patrimônio é de Rodney Miranda (PRTB), ex-prefeito de Vila Velha que, mais recentemente, exerceu a função de secretário de Segurança Pública no Estado de Goiás (2019-2022).


CONFIRA INFORMAÇÕES COMPLETAS DE CADA CANDIDATO DO ES

Entre os políticos que já disputaram eleições anteriores, as declarações de bens revelam mudanças no patrimônio ao longo dos anos. Há candidatos que informaram valores maiores e outros que declararam redução dos bens. 


Neste levantamento feito por A Gazeta para acompanhar a evolução patrimonial, foi considerado o o valor declarado na primeira eleição em que o candidato pediu registro no sistema da Justiça Eleitoral, o divulgacand, que reúne informações desde 2004. Declarações feitas anteriormente não foram consideradas.

Callegari (DC)

O deputado estadual declara possuir apenas um terreno no valor de R$ 850 mil. Segundo a descrição no sistema da Justiça Eleitoral, o lote conta com uma construção residencial. 


Em 2018, quando disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Callegari declarava possuir um terreno de R$ 354 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Terreno: R$ 850.000,00
Total: R$ 850.000,00
Evair de Melo (Republicanos)

O deputado federal declara ter R$ 142,77 mil em bens, divididos entre aplicações de renda fixa, depósitos bancários, quotas, um automóvel e plano de previdência privada.


Em 2008, quando tentou se eleger prefeito de Venda Nova do Imigrante, constavam na declaração de bens R$ 790 mil em terrenos e um automóvel. 


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 2.206,24
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 4.140,71
  • VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 49.725,41
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 52.000,00
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 13.502,89
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 20.000,00
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 1.202,07
Total: R$ 142.777,32
Fabiano Contarato (PT)

O candidato à reeleição ao Senado declara possuir R$ 1,49 milhão em bens, somando veículo, consórcios não contemplados, apartamento em Vila Velha, imóvel rural em Santa Leopoldina, aplicações em renda fixa, saldo em plano previdenciário, investimentos e outros depósitos.


Em 2014, o patrimônio de Contarato declarado era de R$ 723 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Apartamento: R$ 580.997,54
  • Caderneta de poupança: R$ 554,77
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 0,01
  • Terreno: R$ 415.000,00
  • Consórcio não contemplado: R$ 85.524,46
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 171.166,97
  • Caderneta de poupança: R$ 14,76
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 136.000,00
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 31.195,02
  • Caderneta de poupança: R$ 16,68
  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 13.655,97
  • VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 18.463,86
  • Consórcio não contemplado: R$ 44.627,74
Total: R$ 1.497.217,78
Leonardo Monjardim (Novo)

O vereador de Vitória declara possuir R$ 222 mil, divididos entre um terreno em Manguinhos, na Serra, automóveis e duas casas.


Em 2004, quando concorreu ao cargo no Legislativo da Capital, informou não ter bens a declarar. 


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 12.000,00
  • Casa: R$ 75.000,00
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 60.000,00
  • Casa: R$ 50.000,00
  • Terreno: R$ 25.000,00
Total: R$ 222.000,00 
Maguinha Malta (PL)

Na declaração de bens da estreante com o menor patrimônio acumulado, constam R$ 116,5 mil, sendo parte em espécie, saldo de previdência privada e o restante em aplicações e investimentos. 


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 53.200,00
  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 4.848,00
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 12.202,64
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.125,50
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 9.042,06
  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 500,00
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.041,05
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 3.298,00
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 6.417,40
  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 2.743,00
  • VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 4.574,29
  • Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$ 15.000,00
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 2.542,54
Total: R$ 116.534,48
Marcos do Val (Avante)

O candidato à reeleição declara possuir R$ 584,13 mil em bens. O patrimônio é a soma de um apartamento de R$ 530 mil e aplicações.


Em 2018, o patrimônio do senador era de R$ 737,9 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 26.174,00
  • Apartamento: R$ 530.000,00
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 1.693,00
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 26.271,00
Total: R$ 584.138,00
Professor Fabian (PSol)

O patrimônio do candidato é de R$ 264,79 mil, dividido entre uma casa e um veículo.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 64.795,32
  • Casa: R$ 200.000,00
Total: R$ 264.795,32
Renato Casagrande (PSB)

O ex-governador tem o segundo maior patrimônio declarado: ele possui pouco mais de R$ 3 milhões, sendo dois apartamentos, uma parte de uma casa, participação societária e aplicações.


Em 2006, o candidato declarava possuir R$ 130,2 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Apartamento: R$ 1.099.485,62
  • Casa (participação 1/7): R$ 220.714,28
  • Apartamento: R$ 1.581.884,25
  • Outras participações societárias: R$ 1.500,00
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 164.619,76
Total: R$ 3.068.203,91
Rodney Miranda (PRTB)

O candidato que tem o maior patrimônio acumulado declara possuir R$ 4,59 milhões em bens, divididos entre automóveis, quotas, lotes residenciais e apartamentos em Brasília (DF), Maragogi (AL), Goiânia (GO), Faina (GO) e Vila Velha.


Em 2010, quando concorreu a uma vaga na Ales, ele tinha R$ 455 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Terreno: R$ 256.882,63
  • Apartamento: R$ 79.285,00
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 25.000,00
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 230.000,00
  • Terreno: R$ 832.819,45
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. (50% de veículo): R$ 67.250,00
  • Outros bens imóveis (50% de imóvel): R$ 1.668.048,50
  •  Apartamento: R$ 1.289.327,05
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 93.700,00
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 51.865,00
Total: R$ 4.594.177,63
Rose de Freitas (MDB)

Consta na declaração de bens da candidata o valor total de R$ 1,11 milhão. O patrimônio inclui depósitos, veículos, sala comercial, terreno, aplicação, casas e apartamento em São Paulo (SP), Meaípe, Vitória e Domingos Martins.


Há 20 anos, quando concorreu ao cargo de deputada federal, Rose declarava ter R$ 303 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Apartamento: R$ 116.774,36
  • Casa: R$ 44.752,00
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 0,25
  • Sala ou conjunto: R$ 294.952,69
  • Outros bens imóveis: R$ 30.000,00
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 2,02
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 91.000,00
  • Outras aplicações e Investimentos: R$ 67.208,71
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 14.786,74
  • Outros bens imóveis: R$ 112.909,13
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 161.000,00
  • Casa: R$ 160.000,00
  • Terreno: R$ 16.376,00
  • Depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 1.183,82
Total: R$ 1.110.945,72
Sergio Meneguelli (PSD)

O deputado estadual possui R$ 1,18 milhão, conforme declarado à Justiça Eleitoral, dividido entre apartamentos, veículo, terreno, dinheiro em espécie e na poupança.


Em 2004, informou não possuir bens a declarar.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Apartamento: R$ 625.000,00
  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 128.000,00
  • Apartamento: R$ 80.850,00
  • Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$ 30.000,00
  • Terreno: R$ 50.686,17
  • Outros bens móveis: R$ 64.474,88
  • Caderneta de poupança: R$ 209.853,99
Total: R$ 1.188.865,04

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