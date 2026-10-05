Metade da Assembleia do ES será renovada; veja quem entra e quem sai

Entre os deputados que saem da Assembleia, estão alguns que se elegeram para outros cargos. É o caso do atual presidente da Casa de Leis, Marcelo Santos (União), que foi eleito para a Câmara dos Deputados. Junto com ele seguirá Lucas Polese (PL), que alcançou votação recorde ao ser eleito como deputado federal.





Mais dois deputados estaduais vão integrar a bancada federal em Brasília a partir de 2027: João Coser (PT) e Dr. Bruno Rezende (União).





Outros desistiram de tentar a reeleição na Assembleia e buscaram cargos diferentes nesta eleição, mas sem sucesso. Foram os casos de Callegari (DC) e Sérgio Meneguelli (PSD), que não conseguiram se eleger para o Senado Federal.





Já Tyago Hoffmann (PSB) e Iriny Lopes (PT) se candidataram para a Câmara dos Deputados, mas ficaram na suplência.





Entre os veteranos que não conseguiram se reeleger para a Assembleia estão Marcos Madureira (Podemos), Denninho (União) e Alcântaro Filho (Republicanos).





Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.