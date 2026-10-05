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Eleições 2026

Metade da Assembleia do ES será renovada; veja quem entra e quem sai

Dos 30 deputados eleitos neste domingo (4), 14 já ocupam cadeira no parlamento estadual e outros 16 são novatos na Casa.

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:18

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

04 out 2026 às 23:18

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) renovará mais da metade das cadeiras a partir de 2027, o mesmo índice registrado nas eleições de 2022. Dos 30 eleitos no pleito deste domingo (4), 14 já são deputados estaduais e 16 chegam como novatos à Casa de Leis. 


Entre os novos nomes que chegam à Assembleia, estão sete vereadores, como Açucena (PT) e Dr. Fernando Santório (PP), de Cariacica; Pastor Dinho Souza (PL), da Serra; Dárcio Bracarense (PL), Karla Coser (PT) e Davi Esmael, de Vitória; e Dr. Vitor Louzada (PL), de Colatina (veja a lista completa abaixo).

Confira quem continua na Assembleia

Entre os 14 deputados reeleitos, o destaque fica com a deputada Camila Valadão (PSol), que registrou a maior votação geral do pleito e o recorde histórico para uma mulher na Casa, com 61.501 votos. Logo depois dela vem outro veterano: Capitão Assumção (PL), com 60.097. Veja a lista completa:


  • Camila Valadão (PSol)
  • Capitão Assumção (PL)
  • Vandinho Leite (MDB)
  • Pablo Muribeca (Republicanos)
  • Mazinho dos Anjos (MDB)
  • Adilson Espindula (PP)
  • Janete de Sá (PSB)
  • Dardy Pagung (PSB)
  • Raquel Lessa (PP)
  • Alexandre Xambinho (Podemos)
  • Fabricio Gandini (Podemos)
  • Hudson Leal (Agir)
  • José Esmeraldo (União)
  • Delegado Danilo Bahiense (PL)

Confira quem sai da Assembleia

Entre os deputados que saem da Assembleia, estão alguns que se elegeram para outros cargos. É o caso do atual presidente da Casa de Leis, Marcelo Santos (União), que foi eleito para a Câmara dos Deputados. Junto com ele seguirá Lucas Polese (PL), que alcançou votação recorde ao ser eleito como deputado federal.


Mais dois deputados estaduais vão integrar a bancada federal em Brasília a partir de 2027: João Coser (PT) e Dr. Bruno Rezende (União).


Outros desistiram de tentar a reeleição na Assembleia e buscaram cargos diferentes nesta eleição, mas sem sucesso. Foram os casos de Callegari (DC) e Sérgio Meneguelli (PSD), que não conseguiram se eleger para o Senado Federal.


Já Tyago Hoffmann (PSB) e Iriny Lopes (PT) se candidataram para a Câmara dos Deputados, mas ficaram na suplência.


Entre os veteranos que não conseguiram se reeleger para a Assembleia estão Marcos Madureira (Podemos), Denninho (União) e Alcântaro Filho (Republicanos).


Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.

*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Weber Caldas.

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