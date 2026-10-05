Metade da Assembleia do ES será renovada; veja quem entra e quem sai

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) renovará mais da metade das cadeiras a partir de 2027, o mesmo índice registrado nas eleições de 2022. Dos 30 eleitos no pleito deste domingo (4), 14 já são deputados estaduais e 16 chegam como novatos à Casa de Leis.
Entre os novos nomes que chegam à Assembleia, estão sete vereadores, como Açucena (PT) e Dr. Fernando Santório (PP), de Cariacica; Pastor Dinho Souza (PL), da Serra; Dárcio Bracarense (PL), Karla Coser (PT) e Davi Esmael, de Vitória; e Dr. Vitor Louzada (PL), de Colatina (veja a lista completa abaixo).
Entre os 14 deputados reeleitos, o destaque fica com a deputada Camila Valadão (PSol), que registrou a maior votação geral do pleito e o recorde histórico para uma mulher na Casa, com 61.501 votos. Logo depois dela vem outro veterano: Capitão Assumção (PL), com 60.097. Veja a lista completa:
- Camila Valadão (PSol)
- Capitão Assumção (PL)
- Vandinho Leite (MDB)
- Pablo Muribeca (Republicanos)
- Mazinho dos Anjos (MDB)
- Adilson Espindula (PP)
- Janete de Sá (PSB)
- Dardy Pagung (PSB)
- Raquel Lessa (PP)
- Alexandre Xambinho (Podemos)
- Fabricio Gandini (Podemos)
- Hudson Leal (Agir)
- José Esmeraldo (União)
- Delegado Danilo Bahiense (PL)
Entre os deputados que saem da Assembleia, estão alguns que se elegeram para outros cargos. É o caso do atual presidente da Casa de Leis, Marcelo Santos (União), que foi eleito para a Câmara dos Deputados. Junto com ele seguirá Lucas Polese (PL), que alcançou votação recorde ao ser eleito como deputado federal.
Mais dois deputados estaduais vão integrar a bancada federal em Brasília a partir de 2027: João Coser (PT) e Dr. Bruno Rezende (União).
Outros desistiram de tentar a reeleição na Assembleia e buscaram cargos diferentes nesta eleição, mas sem sucesso. Foram os casos de Callegari (DC) e Sérgio Meneguelli (PSD), que não conseguiram se eleger para o Senado Federal.
Já Tyago Hoffmann (PSB) e Iriny Lopes (PT) se candidataram para a Câmara dos Deputados, mas ficaram na suplência.
Entre os veteranos que não conseguiram se reeleger para a Assembleia estão Marcos Madureira (Podemos), Denninho (União) e Alcântaro Filho (Republicanos).
Os novos parlamentares tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, data que marca o início oficial da 58ª legislatura no Congresso Nacional.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Weber Caldas.