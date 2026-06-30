Por que o combate à esporotricose no Espírito Santo é uma urgência que não pode esperar

Há anos, o conceito de Saúde Única, a integração indissociável entre as saúdes humana, animal e ambiental, deixou de ser apenas uma discussão acadêmica para se tornar uma necessidade prática das cidades modernas. No Espírito Santo, o avanço da esporotricose evidencia de forma clara e preocupante o que acontece quando essa integração é negligenciada.
O que muitos ainda enxergam como um problema exclusivamente veterinário já se consolidou como um desafio de saúde pública que exige resposta imediata.
A esporotricose é uma micose causada por fungos do gênero Sporothrix e tem nos gatos suas principais vítimas e, involuntariamente, importantes transmissores da doença. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram a dimensão do problema. Somente em 2025, a Região Metropolitana registrou 1.120 casos confirmados em animais.
O impacto sobre a população humana também é expressivo: no segundo quadrimestre do mesmo ano, 68,6% das notificações humanas do Estado concentraram-se na Grande Vitória.
Esses números revelam uma zoonose em franca expansão, que já ultrapassa os limites da Capital e avança para municípios do interior. Trata-se de uma crise silenciosa, mas de consequências concretas para milhares de famílias capixabas.
Por trás das estatísticas existem histórias de sofrimento. Os registros epidemiológicos apontam mais de mil casos de animais com lesões cutâneas severas, além de sintomas respiratórios graves, como espirros frequentes, secreção nasal e dificuldades respiratórias. Sem tratamento adequado, a doença compromete seriamente a qualidade de vida dos animais e aumenta o risco de transmissão para outros gatos e para seres humanos.
A situação torna-se ainda mais preocupante quando observamos a realidade de muitas famílias de baixa renda. O custo do tratamento frequentemente impede que tutores consigam oferecer os cuidados necessários aos seus animais.
Como consequência, surgem dois cenários igualmente graves: a permanência de animais infectados dentro dos lares, elevando o risco de contágio, ou o abandono desses animais nas ruas, contribuindo para a disseminação da doença e ampliando o problema sanitário.
Por isso, é um equívoco considerar o tratamento veterinário como uma despesa secundária. Sob a perspectiva da gestão pública, investir na saúde animal é uma das formas mais eficientes e econômicas de proteger a saúde humana.
O custo de um tratamento preventivo para um animal é significativamente inferior às despesas geradas pelo atendimento de pacientes humanos acometidos por formas mais graves da doença, que podem demandar exames especializados, medicamentos de alto custo e afastamento das atividades laborais.
Diante desse cenário, torna-se fundamental a implementação de uma política pública estruturada e permanente, baseada em três pilares essenciais.O primeiro é o fortalecimento das redes de atendimento veterinário integradas ao Sistema Estadual de Saúde Animal (SISAE/ES), ampliando a capacidade de diagnóstico, tratamento e vigilância epidemiológica em todas as regiões do Estado.
O segundo é a criação da Farmácia Veterinária Popular, garantindo o acesso gratuito ou subsidiado aos medicamentos antifúngicos necessários ao tratamento, especialmente o itraconazol, cujo custo ainda representa uma barreira para muitas famílias.
O terceiro pilar consiste na ampliação das campanhas de educação e conscientização da população. É necessário combater a desinformação, o preconceito e o abandono de animais, esclarecendo que os gatos não são responsáveis pela doença. Ao contrário, são as principais vítimas desse problema sanitário e precisam de proteção, cuidado e tratamento adequados.
O Espírito Santo tem a oportunidade de assumir uma posição de liderança nacional no enfrentamento da esporotricose. Para isso, é preciso compreender que a doença não pode ser combatida de forma fragmentada. A resposta deve envolver poder público, profissionais de saúde, médicos-veterinários, instituições de ensino e toda a sociedade.
A aprovação do Projeto de Lei Nº303/2026 que trata de uma Política Estadual de Prevenção e Combate à Esporotricose representa mais do que uma iniciativa voltada à proteção animal. Trata-se de uma medida estratégica para preservar a saúde pública, reduzir custos futuros para o sistema de saúde e proteger a população mais vulnerável.
Cuidar dos animais, neste contexto, é também cuidar das pessoas. É proteger a criança que brinca no quintal, o idoso com a imunidade fragilizada, os trabalhadores e as famílias que convivem diariamente com seus animais de estimação. O momento de agir é agora. A esporotricose continua avançando e, diferentemente das agendas políticas, o fungo não espera.