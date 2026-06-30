Por que o combate à esporotricose no Espírito Santo é uma urgência que não pode esperar

Como consequência, surgem dois cenários igualmente graves: a permanência de animais infectados dentro dos lares, elevando o risco de contágio, ou o abandono desses animais nas ruas, contribuindo para a disseminação da doença e ampliando o problema sanitário.





Por isso, é um equívoco considerar o tratamento veterinário como uma despesa secundária. Sob a perspectiva da gestão pública, investir na saúde animal é uma das formas mais eficientes e econômicas de proteger a saúde humana.





O custo de um tratamento preventivo para um animal é significativamente inferior às despesas geradas pelo atendimento de pacientes humanos acometidos por formas mais graves da doença, que podem demandar exames especializados, medicamentos de alto custo e afastamento das atividades laborais.





Diante desse cenário, torna-se fundamental a implementação de uma política pública estruturada e permanente, baseada em três pilares essenciais.O primeiro é o fortalecimento das redes de atendimento veterinário integradas ao Sistema Estadual de Saúde Animal (SISAE/ES), ampliando a capacidade de diagnóstico, tratamento e vigilância epidemiológica em todas as regiões do Estado.





O segundo é a criação da Farmácia Veterinária Popular, garantindo o acesso gratuito ou subsidiado aos medicamentos antifúngicos necessários ao tratamento, especialmente o itraconazol, cujo custo ainda representa uma barreira para muitas famílias.





O terceiro pilar consiste na ampliação das campanhas de educação e conscientização da população. É necessário combater a desinformação, o preconceito e o abandono de animais, esclarecendo que os gatos não são responsáveis pela doença. Ao contrário, são as principais vítimas desse problema sanitário e precisam de proteção, cuidado e tratamento adequados.





O Espírito Santo tem a oportunidade de assumir uma posição de liderança nacional no enfrentamento da esporotricose. Para isso, é preciso compreender que a doença não pode ser combatida de forma fragmentada. A resposta deve envolver poder público, profissionais de saúde, médicos-veterinários, instituições de ensino e toda a sociedade.





A aprovação do Projeto de Lei Nº303/2026 que trata de uma Política Estadual de Prevenção e Combate à Esporotricose representa mais do que uma iniciativa voltada à proteção animal. Trata-se de uma medida estratégica para preservar a saúde pública, reduzir custos futuros para o sistema de saúde e proteger a população mais vulnerável.





Cuidar dos animais, neste contexto, é também cuidar das pessoas. É proteger a criança que brinca no quintal, o idoso com a imunidade fragilizada, os trabalhadores e as famílias que convivem diariamente com seus animais de estimação. O momento de agir é agora. A esporotricose continua avançando e, diferentemente das agendas políticas, o fungo não espera.



