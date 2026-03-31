Casos de esporotricose disparam e geram preocupação em Colatina

O aumento de casos de esporotricose em Colatina , na região Noroeste do Espírito Santo, tem acendido um alerta para a doença, que afeta principalmente gatos, mas também pode ser transmitida para humanos. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que, apenas nos três primeiros meses deste ano, foram registrados 24 casos em pessoas — número quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve seis ocorrências.

Entre os animais, o cenário também preocupa. Em 2025, foram confirmados 140 casos em felinos no município, com 37 mortes. Neste ano, até o momento, já são 43 casos confirmados, sem contabilização de óbitos.

Feridas que não cicatrizam

Gato de Wevley Soares foi contaminado pela doença Crédito: Célio Ferreira

Foi a partir de um machucado persistente que o assistente administrativo Wevley Soares percebeu que algo estava errado com o animal de estimação. “Apareceu um pequeno machucado na patinha do nosso gato. A gente achou estranho que esse machucado não estava sarando, mesmo aplicando antibiótico e alguns medicamentos”, contou em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta.

Após procurar atendimento veterinário, veio o diagnóstico de esporotricose — uma doença causada por um fungo e que exige tratamento prolongado. “O gato tem o costume de lamber muitas feridas e isso acaba prejudicando cada vez mais a doença. Vai aumentando a ferida. É por isso que eles usam até o colar”, relatou o tutor.

Doença pode atingir humanos

Marina Malacarne é médica infectologista e alerta para a doença contagiosa Crédito: Célio Ferreira

A esporotricose é considerada uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida entre animais e humanos. A infectologista Marina Malacarne explicou que o contágio não acontece apenas por meio dos felinos. “O gato é o principal reservatório, mas também a pessoa pode adquirir essa doença fazendo jardinagem ou de outras formas no dia a dia”, disse.

Nos humanos, a doença costuma aparecer como uma ferida que não cicatriza e pode evoluir ao longo do corpo. “Geralmente é uma ferida que não fecha, na maioria das vezes de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima. Você consegue sentir ínguas, além de pequenos nódulos ao redor da ferida ou em axilas e virilhas”, explicou a especialista.

Marina esclareceu ainda que o tratamento é feito com antifúngico específico por um tempo um pouco prolongado, podendo variar de três a seis meses. "É uma doença que tem diagnóstico e tem cura", afirmou a médica.

Fungo presente no ambiente

Ailton Júnior é superintendente de Vigilância Sanitária de Colatina Crédito: Célio Ferreira

Apesar da relação frequente com gatos, especialistas reforçam que os animais não são os responsáveis pela origem da doença. “O fungo faz parte do ambiente. Ele pode estar na terra, em cascas de madeira e em plantas”, explicou o superintendente de Vigilância Sanitária de Colatina, Ailton Júnior.

De acordo com o médico veterinário Alisson Vieira, os principais sinais nos animais são feridas na pele que não cicatrizam, principalmente na região do focinho e da face. “Elas podem começar como pequenos nódulos e evoluir para lesões abertas, com secreção e dificuldade de cicatrização. Esses são sinais clássicos da esporotricose”, afirmou.