Gatos e esporotricose: como combater a doença sem espalhar medo e preconceito

Um arrranhão do gato pode causar esporotricose. Mas nem sempre Crédito: Vladimir Sukhachev/Shutterstock

A esporotricose, historicamente conhecida como Doença do Jardineiro, é uma micose que acomete animais e homens. A transmissão ocorre por inoculação do fungo Sporothix presente na matéria orgânica e solo contaminado ou por mordedura ou arranhadura de animais, geralmente gatos. O fato é que a infecção fúngica vem aumentando significativamente no Brasil, sendo considerada, atualmente, um grave problema de saúde pública.

Segundo dados da Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo registrou 3.054 notificações em animais em 2023, sendo 2.351 casos confirmados. Já em 2024, foram 2.744 e 2.211, respectivamente. Portanto, entre os dois anos, o Estado registrou uma redução de 10,2% nas notificações de esporotricose em animais e de 6% nos casos confirmados.

No caso de humanos, em 2023, foram 1.391 notificações e 843 casos confirmados. Já em 2024, foram 1.545 e 892, respectivamente. Portanto, entre os dois anos, o ES apresentou um aumento de 11,1% nas notificações de esporotricose em humanos e de 5,8% nos casos confirmados.

A médica-veterinária Luciana Simonetti, referência técnica das Doenças Zoonóticas em Animais do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica, da Sesa, acredita que para trabalhar com foco na diminuição dos casos da doença, o caminho é a educação em saúde. “Essa é uma condição essencial e condicionante de sucesso para todos os programas de saúde pública. No caso da esporotricose animal, o enfoque deve ser na divulgação da doença que ainda é pouco conhecida pela população".

Informações repassadas de maneira equivocada podem estimular a população a ferir ou abandonar os animais doentes, por isso é necessário destacar que eles são vítimas e atuam apenas como hospedeiros da doença”

Já a médica-veterinária Neriana Rosetti Intra, mestre em ciência animal com ênfase em esporotricose felina, acredita que o caminho para minimizar os efeitos da doença é trabalhar com políticas públicas de saúde eficazes visando o controle da esporotricose, promover programas de educação em saúde e a posse responsável, além disso, conscientizar a sociedade quanto à importância de manter os animais domésticos em ambiente domiciliar. E não para por aí: evitando que tenham acesso às ruas, tornando-se fonte de infecção para outros animais e humanos, desenvolver ações para conter o abandono de gatos e cães em vias públicas, além de promover uma destinação apropriada para os animais doentes.

Simonetti destaca que o Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica, da Sesa, realiza periodicamente reuniões com representantes das Superintendências Regionais de Saúde levando aos 78 municípios capixabas a importância de terem profissionais qualificados na vigilância das zoonoses, como médicos-veterinários; uma unidade de vigilância em zoonoses para dar suporte ao atendimento de animais, a fim de identificar aqueles com riscos de doenças; conscientizar todos da importância de notificar, monitorar e prevenir novos casos; além de promover a educação da população quanto à saúde de forma geral.

É preciso atenção quanto a saúde do pet Crédito: Pexels

“Em caso de suspeita em animais com esporotricose, é importante alertar que o responsável deve levá-lo à Unidade de Vigilância em Zoonoses do município, para atendimento, investigação, notificação, diagnóstico e prescrição do tratamento ou demais procedimentos. No caso dos humanos, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para atendimento médico, notificação, diagnóstico e tratamento ou, em casos graves, fazer o encaminhamento para o Hospital de Referência.”