Petiscos: como agradar sem prejudicar a saúde dos pets

Gatos e cachorros costumam adorar petiscos Crédito: Shutterstock

Ah, os nossos animais de estimação… Basta escutar o balançar do saquinho de petiscos sendo aberto que em um piscar de olhos lá estão eles quase nos atropelando. E acredite: pode ser tanto um cão balançando o rabinho quanto um gato com aquele ar “blasé”, de quem parece indiferente, mas no fundo está esperando ansiosamente para abocanhar a comida.

Essa cena é comum no dia a dia de quem tem um pet, e essas guloseimas específicas fazem parte desses momentos de conexão e carinho. Mas será que oferecer esses agrados com frequência é bom para a saúde de nossos companheiros de quatro patas?

Os petiscos vão muito além de uma simples recompensa: são ferramentas para fortalecer vínculos, ensinar comportamentos e até proporcionar conforto e bem-estar. É o que explica a médica-veterinária e gerente de produtos da Pet Nutrition, Bruna Isabel Tanabe.

Petiscos não servem apenas para agradar o paladar dos pets, mas desempenham um papel importante na alimentação emocional, ajudam a estimular comportamentos positivos e a aliviar a saudade do dono, após um longo dia distante, como parte de um momento de interação ou enriquecimento ambiental

No cotidiano, podem ser utilizados para diversas finalidades, como, por exemplo, durante o treinamento, para reforços positivos, ajudando o cão ou o gato a associar comandos ou comportamentos a experiências agradáveis. Para esses momentos, o ideal é optar por petiscos pequenos e de fácil mastigação, garantindo um aprendizado fluido e dinâmico.

Em situações desafiadoras, como visitas ao médico-veterinário ou em viagens, os petiscos também desempenham um papel importante, tornando a experiência mais confortável para o animal. Além disso, são ótimos aliados no enriquecimento ambiental, estimulando os pets mental e fisicamente, como forma de interação ao esconder petiscos em brinquedos ou em diferentes locais da casa para entretê-los promovendo desafios que combatem o tédio e aumentam o bem-estar.

Aliar petiscos a brincadeiras é uma boa opção Crédito: Shutterstock

É importante saber escolher o snack ideal, explica a médica-veterinária. “Considere as características e necessidades específicas de cada cão ou gato, como idade, porte, nível de atividade e possíveis restrições alimentares. Enquanto filhotes e animais idosos podem precisar de opções mais macias para mastigação, os adultos e mais ativos apreciam petiscos crocantes, que também auxiliam na limpeza dental. Priorize os antioxidantes naturais, sem corantes e aditivos químicos e rico em nutrientes”.