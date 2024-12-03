Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Nutracêuticos: o segredo para prolongar a vida e a saúde dos pets
Saúde dos animais

Nutracêuticos: o segredo para prolongar a vida e a saúde dos pets

Substâncias, que combinam propriedades nutricionais e terapêuticas, estão em alta e oferecem diversos benefícios aos animais

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 18:30

Publicado em 

03 dez 2024 às 18:30
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Daniela Cornachini com Paco e Thamires Silva com Matilda
Daniela Cornachini com Paco e Thamires Silva com Matilda Crédito: Acervo pessoal
Garantir a qualidade de vida aos animais de estimação faz parte da rotina dos tutores, que cada vez mais procuram meios para garantir saúde e longevidade dos seus companheiros de quatro patas. E nesse caminho, os nutracêuticos têm ganhado espaço, oferecendo benefícios significativos para o bem-estar dos pets.
Essas substâncias, que combinam propriedades nutricionais e terapêuticas, vêm sendo utilizadas para complementar a alimentação e auxiliar em diversas condições de saúde dos animais.
Matilda, cadela da diretora comercial Thamires Silva, é um exemplo desse cuidado. Após enfrentar um câncer de mama, a tutora optou por implementar a suplementação para proporcionar uma vida mais saudável a sua companheira de jornada.

Veja Também

8 dicas para uma boa convivência entre cachorros e crianças

Veja como proteger seu animal dos riscos de envenenamento

“Matilda retirou toda a mama há cerca de três anos. Eu optei por tratar com vitaminas em vez de quimioterapia. Hoje, ela vive muito bem, usa ômega há um ano e agora começou a tomar UC2, um colágeno tipo II que fortalece as articulações. Além disso, recebe vermífugos e proteção contra carrapatos em biscoitos manipulados, o que facilita a administração e garante eficácia no cuidado”, destaca.
Outro exemplo é Paco, um labrador caramelo de quase nove anos, companheiro da assistente administrativa Daniela Cornachini. Aposentado como cão-guia, convive com bico de papagaio, uma condição que piorou com a idade. “Diante desse cenário, aliamos nutracêuticos com tratamentos como acupuntura, fisioterapia e ozonioterapia. Ele está bem mais confortável e ativo”, comenta.
"Os nutracêuticos melhoram a saúde geral dos pets, ajudam na prevenção de doenças, fortalecem o sistema imunológico e promovem maior qualidade de vida, principalmente para animais em condições específicas como problemas articulares, digestivos ou em recuperação"
A demanda por esses suplementos tem crescido, impulsionada pelo aumento da expectativa de vida dos pets e pela conscientização dos tutores sobre cuidados preventivos e menos invasivos. Ingredientes como ômega-3, glucosamina, condroitina e probióticos são amplamente utilizados, oferecendo suporte para saúde articular, digestiva e imunológica. Mariana destaca que a manipulação é feita de forma personalizada, considerando peso, idade, espécie e condição do animal, e que formas farmacêuticas como biscoitos, molhos e pós são adaptadas para facilitar a aceitação pelos pets.
A médica-veterinária Thaillana Estancini Bragunce complementa que os nutracêuticos, apesar de não substituírem medicamentos em tratamentos convencionais, desempenham um papel crucial no cuidado preventivo e no suporte terapêutico. “Mas o uso excessivo ou inadequado pode causar problemas de saúde, por isso a orientação de um especialista é essencial”.
Confira os benefícios dos nutracêuticos:
  • Saúde das articulações e mobilidade
  • Saúde digestiva
  • Saúde da pele e pelagem
  • Saúde cardiovascular
  • Fortalecimento do sistema imunológico
  • Controle de peso e metabolismo
  • Saúde renal
  • Saúde mental e cognitiva
  • Controle de estresse e ansiedade
  • Desintoxicação e saúde hepática

Veja Também

Cães e piscinas: confira dicas essenciais para um mergulho saudável

Socialização ou genética? O que está por trás dos ataques de cães a crianças?

Queimadas no Espírito Santo: o impacto devastador na fauna silvestre

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

cachorro Mundo Animal Pets Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados