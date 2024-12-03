Nutracêuticos: o segredo para prolongar a vida e a saúde dos pets

Daniela Cornachini com Paco e Thamires Silva com Matilda Crédito: Acervo pessoal

Garantir a qualidade de vida aos animais de estimação faz parte da rotina dos tutores, que cada vez mais procuram meios para garantir saúde e longevidade dos seus companheiros de quatro patas. E nesse caminho, os nutracêuticos têm ganhado espaço, oferecendo benefícios significativos para o bem-estar dos pets.

Essas substâncias, que combinam propriedades nutricionais e terapêuticas, vêm sendo utilizadas para complementar a alimentação e auxiliar em diversas condições de saúde dos animais.

Matilda, cadela da diretora comercial Thamires Silva, é um exemplo desse cuidado. Após enfrentar um câncer de mama, a tutora optou por implementar a suplementação para proporcionar uma vida mais saudável a sua companheira de jornada.

“Matilda retirou toda a mama há cerca de três anos. Eu optei por tratar com vitaminas em vez de quimioterapia. Hoje, ela vive muito bem, usa ômega há um ano e agora começou a tomar UC2, um colágeno tipo II que fortalece as articulações. Além disso, recebe vermífugos e proteção contra carrapatos em biscoitos manipulados, o que facilita a administração e garante eficácia no cuidado”, destaca.

Outro exemplo é Paco, um labrador caramelo de quase nove anos, companheiro da assistente administrativa Daniela Cornachini. Aposentado como cão-guia, convive com bico de papagaio, uma condição que piorou com a idade. “Diante desse cenário, aliamos nutracêuticos com tratamentos como acupuntura, fisioterapia e ozonioterapia. Ele está bem mais confortável e ativo”, comenta.

"Os nutracêuticos melhoram a saúde geral dos pets, ajudam na prevenção de doenças, fortalecem o sistema imunológico e promovem maior qualidade de vida, principalmente para animais em condições específicas como problemas articulares, digestivos ou em recuperação"

A demanda por esses suplementos tem crescido, impulsionada pelo aumento da expectativa de vida dos pets e pela conscientização dos tutores sobre cuidados preventivos e menos invasivos. Ingredientes como ômega-3, glucosamina, condroitina e probióticos são amplamente utilizados, oferecendo suporte para saúde articular, digestiva e imunológica. Mariana destaca que a manipulação é feita de forma personalizada, considerando peso, idade, espécie e condição do animal, e que formas farmacêuticas como biscoitos, molhos e pós são adaptadas para facilitar a aceitação pelos pets.

A médica-veterinária Thaillana Estancini Bragunce complementa que os nutracêuticos, apesar de não substituírem medicamentos em tratamentos convencionais, desempenham um papel crucial no cuidado preventivo e no suporte terapêutico. “Mas o uso excessivo ou inadequado pode causar problemas de saúde, por isso a orientação de um especialista é essencial”.

Confira os benefícios dos nutracêuticos: