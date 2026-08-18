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Vitor Vogas

A nova “candidata a federal” de Arnaldinho Borgo

No universo político capixaba, a percepção geral é que o prefeito transferiu sua predileção do Dr. Victor para Emanuela Pedroso. Ontem ela mesma afirmou, ao lado do prefeito: “A Manu é a federal do Arnaldinho!”

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 16:25

Públicado em 

18 ago 2026 às 16:25
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
A legenda: “Substituição: vem, Manu! Ciao, Victo!r”
A legenda: “Substituição: vem, Manu! Ciao, Victor!” Divulgação

Em 2022, o então vice-prefeito Victor Linhalis, com nome de urna Dr. Victor, foi eleito deputado federal com o prefeito Arnaldinho Borgo a empurrá-lo com as duas mãos nas costas. Por toda a cidade de Vila Velha, Victor era apresentado aos eleitores como “o federal do Arnaldinho”.


O resultado foi colhido nas urnas: com 53.483 votos, o candidato de fato se tornou “o federal do Arnaldinho” em Brasília, estabelecendo um case de concentração de votos num único reduto: 80% de sua votação veio de Vila Velha. Foram mais de 40 mil votos só na cidade.


Nesta eleição, a letra da canção é outra. Arnaldinho agora tem outro “candidato a federal”, aliás, “candidata”, no feminino.


No universo político capixaba, a percepção geral é que o prefeito transferiu sua predileção para a ex-secretária estadual de Governo Maria Emanuela Alves Pedroso (PSB), que adotou como nome de urna seu apelido, Manu – o que a torna uma “xará” do cantor franco-espanhol José Manuel Chao Ortega, o Manu Chao.


Essa percepção geral se cristalizou na noite de segunda-feira (17). Em um estúdio em Itaparica, Arnaldinho lançou em Vila Velha as campanhas de Ricardo Ferraço (MDB) a governador e de Renato Casagrande (PSB) a senador. Ao seu lado, no palanque, só uma candidata federal: ela mesma, Manu.


A própria discursou e declarou, textualmente, falando de si na terceira pessoa: “Energia boa de dizer que a Manu é a federal do Arnaldinho!”


Ao dizer isso, foi abraçada por um supersorridente Arnaldinho. 

Arnaldinho ergue o braço de Manu em comício (17/08/2026) Adessandro Reis

Victor não foi visto no evento. E a tendência é que isso seja comum no decorrer da campanha: o outrora “federal do Arnaldinho” deverá ficar desaparecido* (ou aparecer bem menos) nos atos protagonizados pelo prefeito. Victor e Manu tendem a ser como luna y sol: onde um estiver brilhando (ao lado de Arnaldinho), o outro estará oculto (ou brilhando em outras partes da esfera política capixaba). Sem lágrimas de oro... São coisas da política.


Essa campanha marcará la despedida de Arnaldinho e Victor? Não necessariamente. Não houve propriamente um rompimento entre eles. O prefeito inclusive direcionou parte do seu exército de apoiadores para ajudar na campanha do seu ex-vice-prefeito.


Um deles é o vereador Anadelso Pereira (PSDB), candidato a deputado estadual que tem feito campanha casada com Victor. É um dos principais aliados de Arnaldinho na cidade e, agora, um dos maiores cabos eleitorais de Victor. Ou seja, mesmo pessoalmente mais distante, o prefeito está ajudando seu ex-vice-prefeito e filho do atual, Cael Linhalis (PSDB).


Mas o afastamento entre os dois é um fato, confirmado por muitas fontes, segundo as quais a relação “esfriou”. E a origem desse esfriamento está na reta final do prazo de filiações de candidatos.

O porquê

No dia 2 de abril, Victor filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla do ex-governador Casagrande, juntando-se assim à própria Manu e a alguns outros ex-secretários de Estado na chapa do PSB.


Arnaldinho contava com Victor, até então dileto aliado, como puxador de votos da chapa do PSDB que ele, como presidente estadual da sigla, estava lutando para montar. A deserção de Victor foi o tiro de misericórdia: desmanchou de vez a chapa do PSDB. Arnaldinho ficou de mãos vazias, sem chapa federal a apresentar à direção nacional dos tucanos.


Victor, para lhe fazer justiça, fez esse movimento de última hora para salvar a própria candidatura. A chapa do PSDB, àquela altura, já estava “balança, mas não cai”, centrada basicamente nele mesmo... se houvesse permanecido, ele iria para o sacrifício, com pouquíssimas chances de reeleição, pois a chapa dificilmente bateria o quociente eleitoral. 


No PSB, sim, ele tem chances.


No entanto, no entorno do prefeito, afirma-se que teria sido um “movimento individual”, não devidamente combinado com Arnaldinho. E ficaram mágoas do episódio.


De lá para cá, Victor tem sido bem menos visto na Prefeitura de Vila Velha, onde era habitué. Reduziu a menos da metade suas audiências com Arnaldinho, agora muito mais institucionais.

Manu cola cada vez mais

Enquanto isso, Manu Pedroso, que nada tem a ver com isso, tem aproveitado toda a exposição dada a ela por Arnaldinho e a predileção eleitoral que o prefeito nitidamente agora tem por ela (embora não de maneira assumida).


Com frequência, Manu é vista ao lado de Arnaldinho em Vila Velha. Já era assim desde os tempos de secretária de Governo, em dezenas de solenidades relativas às parcerias do governo estadual com a prefeitura.


Na convenção do PSDB, realizada em 29 de julho, Manu chegou ao local com Arnaldinho, Ricardo e Casagrande. Victor, dessa vez, também chegou com eles e, assim como Manu, subiu ao palco. Nenhum dos dois discursou.


Foi na convenção do PSDB que se tirou a foto com que abrimos este texto, uma imagem eloquente por si mesma. Levando a mão à testa, Victor provavelmente só estava limpando o suor da fronte.


De todo modo, o que se vê é o prefeito abraçando efusivamente Manu, de costas para o antigo compañero. A legenda: “Substituição: vem, Manu! Ciao, Victor”. 

Arnaldinho ergue o braço de Manu na convenção estadual do PSDB-ES (29/07/2026)
Arnaldinho ergue o braço de Manu na convenção estadual do PSDB-ES (29/07/2026) Divulgação

Forças distribuídas

É preciso ponderar que Manu não é a única candidata a federal apoiada pelo prefeito de Vila Velha.


Apesar de ela mesma ter se declarado, hiperbolicamente, “a federal do Arnaldinho”, a candidata não é assim tratada publicamente pelo próprio prefeito, como o foi Dr. Victor em 2022.


Dizer que Manu é “a preferida de Arnaldinho” não implica dizer que ele não esteja ajudando outros candidatos...


Desta vez, o prefeito de Vila Velha veio para a eleição com uma estratégia diferente: distribuir suas forças políticas (na prática, seus muitos aliados e comissionados) entre vários candidatos a federal por quem nutre simpatia.


Aí estão Manu, está o próprio Dr. Victor e estão outros aliados citados pelo próprio Arnaldinho, respondendo a uma pergunta nossa logo após a convenção estadual do PSDB: Marcelo Santos (União Brasil), Da Vitória (PP), Neucimar Fraga (PL), Tyago Hoffmann (PSB), Felipe Rigoni (PSB) e Rafael Pacheco (PSB). 

Tirando Neucimar (na coligação de Pazolini, mas grande aliado de Arnaldinho), todos estão na coligação de Ricardo e Casagrande. 


É a velha estratégia de dividir os ovos em vários balaios... Mas, nessa divisão, Manu foi colocada com cuidado num balaio especial. 

Nas redes sociais

Em seu Instagram, Dr. Victor não tem se referido a si mesmo como “o federal do Arnaldinho”, mas como “o federal de Vila Velha”. No PSB, ele ficou com um número de urna muito bom: 4000.


Nos primeiros posts desde domingo (15), elogios a Arnaldinho: orgulho de “ter sido vice do melhor prefeito da história de Vila Velha”.


Há montagens com várias fotos de arquivo dele com Arnaldinho e a ênfase na parceria histórica dos dois: “Essa união nos fez entrar para a história e essa história continua. [No dia] 4 de outubro o povo vai permanecer, ao nosso lado, porque o melhor está por vir”.


Em outro post: “Essa história já deu grandes frutos e continuaremos, por nossa gente, pelos capixabas”.


O deputado também enfatiza as emendas orçamentárias para a cidade: “Ao longo do mandato, destinamos mais de R$ 1 bilhão em recursos para Vila Velha e outros municípios do Espírito Santo”. A foto abaixo é dos dois se cumprimentando na convenção estadual do MDB, com o lançamento oficial de Ricardo, no último dia 5: 

Arnaldinho e Victor Linhalis se cumprimentam na convençaõ do PSDB-ES (29/07/2026)
Arnaldinho e Victor Linhalis se cumprimentam na convençaõ do MDB-ES (05/08/2026) Reprodução Instagram de Dr. Victor

São só os primeiros dias de campanha, mas Arnaldinho ainda não gravou vídeo novo para e/ou com seu ex-vice-prefeito.


No adesivaço de carros em Vila Velha, ato inaugural da campanha de Victor, Anadelso estava lá a seu lado. Mas Arnaldinho não compareceu.


Enquanto isso, Manu já chamou Arnaldinho de “meu amigo” num post e repostou um reel do prefeito em apoio a Casagrande e Ricardo. 

Expansão

Não é de hoje que Victor tem buscado expandir bastante, como deputado, sua influência para outros redutos, inclusive no interior do Estado, para não ficar mais tão dependente dos votos de Vila Velha e da influência de Arnaldinho a seu favor.


Num post recente, por exemplo, ele recebe o apoio de vereadores de Sooretama, cidade do Norte do Estado. 

Lyza Herzog

Uma das maiores apostas de Arnaldinho na eleição para a Assembleia Legislativa é Lyza Herzog, em destaque ao lado dele e de Manu no palanque em Itaparica na última segunda-feira (17). O tamanho da aposta está no número de urna dado a ela: 45000.


Lyza foi secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres na administração de Arnaldinho. 


* Em itálico neste texto, nomes de canções famosas de Manu Chao. 

(Fotos acima de Adessandro Reis)

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Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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