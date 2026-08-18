A nova “candidata a federal” de Arnaldinho Borgo

Em 2022, o
então vice-prefeito Victor Linhalis, com nome de urna Dr. Victor, foi eleito
deputado federal com o prefeito Arnaldinho Borgo a empurrá-lo com as duas mãos
nas costas. Por toda a cidade de Vila Velha, Victor era apresentado aos
eleitores como “o federal do Arnaldinho”.
O resultado
foi colhido nas urnas: com 53.483 votos, o candidato de fato se tornou “o
federal do Arnaldinho” em Brasília, estabelecendo um case de concentração de votos num único reduto: 80% de sua votação
veio de Vila Velha. Foram mais de 40 mil votos só na cidade.
Nesta
eleição, a letra da canção é outra. Arnaldinho agora tem outro “candidato a
federal”, aliás, “candidata”, no feminino.
No universo
político capixaba, a percepção geral é que o prefeito transferiu sua predileção
para a ex-secretária estadual de Governo Maria Emanuela Alves Pedroso (PSB), que
adotou como nome de urna seu apelido, Manu – o que a torna uma “xará” do cantor
franco-espanhol José Manuel Chao Ortega, o Manu Chao.
Essa
percepção geral se cristalizou na noite de segunda-feira (17). Em um estúdio em
Itaparica, Arnaldinho lançou em Vila Velha as campanhas de Ricardo Ferraço
(MDB) a governador e de Renato Casagrande (PSB) a senador. Ao seu lado, no
palanque, só uma candidata federal: ela mesma, Manu.
A própria
discursou e declarou, textualmente, falando de si na terceira pessoa: “Energia boa
de dizer que a Manu é a federal do Arnaldinho!”
Ao dizer
isso, foi abraçada por um supersorridente Arnaldinho.
Victor não foi
visto no evento. E a tendência é que isso seja comum no decorrer da campanha: o
outrora “federal do Arnaldinho” deverá ficar desaparecido* (ou aparecer bem menos) nos atos protagonizados pelo
prefeito. Victor e Manu tendem a ser como luna
y sol: onde um estiver brilhando (ao lado de Arnaldinho), o outro estará
oculto (ou brilhando em outras partes da esfera política capixaba). Sem lágrimas de oro... São coisas da
política.
Essa
campanha marcará la despedida de
Arnaldinho e Victor? Não necessariamente. Não houve propriamente um rompimento
entre eles. O prefeito inclusive direcionou parte do seu exército de apoiadores
para ajudar na campanha do seu ex-vice-prefeito.
Um deles é
o vereador Anadelso Pereira (PSDB), candidato a deputado estadual que tem feito
campanha casada com Victor. É um dos principais aliados de Arnaldinho na cidade
e, agora, um dos maiores cabos eleitorais de Victor. Ou seja, mesmo
pessoalmente mais distante, o prefeito está ajudando seu ex-vice-prefeito e filho do atual, Cael Linhalis (PSDB).
Mas o afastamento entre os dois é um fato, confirmado por muitas fontes, segundo as quais a relação “esfriou”. E a origem desse esfriamento está na reta final do prazo de filiações de candidatos.
No dia 2 de
abril, Victor filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla do
ex-governador Casagrande, juntando-se assim à própria Manu e a alguns outros
ex-secretários de Estado na chapa do PSB.
Arnaldinho
contava com Victor, até então dileto aliado, como puxador de votos da chapa do
PSDB que ele, como presidente estadual da sigla, estava lutando para montar. A
deserção de Victor foi o tiro de misericórdia: desmanchou de vez a chapa do
PSDB. Arnaldinho ficou de mãos vazias, sem chapa federal a apresentar à direção
nacional dos tucanos.
Victor, para lhe fazer justiça, fez esse movimento de última hora para salvar a própria candidatura. A chapa do PSDB, àquela altura, já estava “balança, mas não cai”, centrada basicamente nele mesmo... se houvesse permanecido, ele iria para o sacrifício, com pouquíssimas chances de reeleição, pois a chapa dificilmente bateria o quociente eleitoral.
No PSB, sim, ele tem chances.
No entanto,
no entorno do prefeito, afirma-se que teria sido um “movimento individual”, não
devidamente combinado com Arnaldinho. E ficaram mágoas do episódio.
De lá para cá, Victor tem sido bem menos visto na Prefeitura de Vila Velha, onde era habitué. Reduziu a menos da metade suas audiências com Arnaldinho, agora muito mais institucionais.
Manu cola cada vez
mais
Enquanto
isso, Manu Pedroso, que nada tem a ver com isso, tem aproveitado toda a
exposição dada a ela por Arnaldinho e a predileção eleitoral que o prefeito nitidamente
agora tem por ela (embora não de maneira assumida).
Com frequência,
Manu é vista ao lado de Arnaldinho em Vila Velha. Já era assim desde os tempos
de secretária de Governo, em dezenas de solenidades relativas às parcerias do
governo estadual com a prefeitura.
Na
convenção do PSDB, realizada em 29 de julho, Manu chegou ao local com
Arnaldinho, Ricardo e Casagrande. Victor, dessa vez, também chegou com eles e,
assim como Manu, subiu ao palco. Nenhum dos dois discursou.
Foi na
convenção do PSDB que se tirou a foto com que abrimos este texto, uma imagem
eloquente por si mesma. Levando a mão à testa, Victor provavelmente só estava limpando
o suor da fronte.
De todo
modo, o que se vê é o prefeito abraçando efusivamente Manu, de costas para o antigo
compañero. A legenda: “Substituição:
vem, Manu! Ciao, Victor”.
Forças distribuídas
É preciso ponderar que Manu não é a única candidata a federal apoiada pelo prefeito de Vila Velha.
Apesar de ela mesma ter se declarado, hiperbolicamente, “a federal do
Arnaldinho”, a candidata não é assim tratada publicamente pelo próprio prefeito,
como o foi Dr. Victor em 2022.
Dizer que
Manu é “a preferida de Arnaldinho” não implica dizer que ele não esteja
ajudando outros candidatos...
Desta vez,
o prefeito de Vila Velha veio para a eleição com uma estratégia diferente: distribuir suas
forças políticas (na prática, seus muitos aliados e comissionados) entre vários
candidatos a federal por quem nutre simpatia.
Aí estão
Manu, está o próprio Dr. Victor e estão outros aliados citados pelo próprio Arnaldinho,
respondendo a uma pergunta nossa logo após a convenção estadual do PSDB: Marcelo Santos (União Brasil), Da Vitória
(PP), Neucimar Fraga (PL), Tyago Hoffmann (PSB), Felipe Rigoni (PSB) e Rafael Pacheco (PSB).
Tirando Neucimar (na coligação de Pazolini, mas grande aliado de Arnaldinho), todos estão na coligação de Ricardo e Casagrande.
É a velha
estratégia de dividir os ovos em vários balaios... Mas, nessa divisão, Manu foi
colocada com cuidado num balaio especial.
Nas redes sociais
Em seu
Instagram, Dr. Victor não tem se referido a si mesmo como “o federal do Arnaldinho”,
mas como “o federal de Vila Velha”. No PSB, ele ficou com um número de urna
muito bom: 4000.
Nos primeiros posts
desde domingo (15), elogios a Arnaldinho: orgulho de “ter sido vice do melhor
prefeito da história de Vila Velha”.
Há montagens com várias fotos de arquivo dele com Arnaldinho
e a ênfase na parceria histórica dos dois: “Essa união nos fez entrar para a
história e essa história continua. [No dia] 4 de outubro o povo vai permanecer, ao nosso
lado, porque o melhor está por vir”.
Em outro post: “Essa história já deu grandes frutos e continuaremos, por
nossa gente, pelos capixabas”.
O deputado também enfatiza as emendas orçamentárias para a
cidade: “Ao longo do mandato, destinamos mais de R$ 1 bilhão em recursos para
Vila Velha e outros municípios do Espírito Santo”. A foto abaixo é dos dois se
cumprimentando na convenção estadual do MDB, com o lançamento oficial de Ricardo, no último dia 5:
São só os primeiros dias de campanha, mas Arnaldinho ainda
não gravou vídeo novo para e/ou com seu ex-vice-prefeito.
No adesivaço de carros em Vila Velha, ato inaugural da
campanha de Victor, Anadelso estava lá a seu lado. Mas Arnaldinho não
compareceu.
Enquanto isso, Manu já chamou Arnaldinho de “meu amigo” num
post e repostou um reel do prefeito
em apoio a Casagrande e Ricardo.
Expansão
Não é de
hoje que Victor tem buscado expandir bastante, como deputado, sua influência
para outros redutos, inclusive no interior do Estado, para não ficar mais tão
dependente dos votos de Vila Velha e da influência de Arnaldinho a seu favor.
Num post recente, por exemplo, ele recebe o
apoio de vereadores de Sooretama,
cidade do Norte do Estado.
Uma das maiores apostas de Arnaldinho na eleição para a
Assembleia Legislativa é Lyza Herzog, em destaque ao lado dele e de Manu no palanque
em Itaparica na última segunda-feira (17). O tamanho da aposta está no número de urna dado a ela: 45000.
Lyza foi secretária municipal de Políticas Públicas para as
Mulheres na administração de Arnaldinho.
* Em itálico neste texto, nomes de canções famosas de Manu Chao.
(Fotos acima de Adessandro Reis)
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