A nova “candidata a federal” de Arnaldinho Borgo

Em 2022, o então vice-prefeito Victor Linhalis, com nome de urna Dr. Victor, foi eleito deputado federal com o prefeito Arnaldinho Borgo a empurrá-lo com as duas mãos nas costas. Por toda a cidade de Vila Velha, Victor era apresentado aos eleitores como “o federal do Arnaldinho”.





O resultado foi colhido nas urnas: com 53.483 votos, o candidato de fato se tornou “o federal do Arnaldinho” em Brasília, estabelecendo um case de concentração de votos num único reduto: 80% de sua votação veio de Vila Velha. Foram mais de 40 mil votos só na cidade.





Nesta eleição, a letra da canção é outra. Arnaldinho agora tem outro “candidato a federal”, aliás, “candidata”, no feminino.





No universo político capixaba, a percepção geral é que o prefeito transferiu sua predileção para a ex-secretária estadual de Governo Maria Emanuela Alves Pedroso (PSB), que adotou como nome de urna seu apelido, Manu – o que a torna uma “xará” do cantor franco-espanhol José Manuel Chao Ortega, o Manu Chao.





Essa percepção geral se cristalizou na noite de segunda-feira (17). Em um estúdio em Itaparica, Arnaldinho lançou em Vila Velha as campanhas de Ricardo Ferraço (MDB) a governador e de Renato Casagrande (PSB) a senador. Ao seu lado, no palanque, só uma candidata federal: ela mesma, Manu.





A própria discursou e declarou, textualmente, falando de si na terceira pessoa: “Energia boa de dizer que a Manu é a federal do Arnaldinho!”





Ao dizer isso, foi abraçada por um supersorridente Arnaldinho.