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Pontes interditadas

Após chuva, comunidade de Cachoeiro fica ilhada no Sul do ES

Além das duas pontes da comunidade que estão interditadas, desvio que é utilizado para acesso ao local amanheceu alagado. Prefeitura informou que esteve no local e que a previsão é que os reparos no desvio sejam feitos até esta sexta-feira (12)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:38

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:38
As duas pontes da comunidade estão interditadas e o desvio que é utilizado, amanheceu alagado
Comunidade de Cachoeiro amanhece ilhada nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta
Moradores da comunidade de São Vicente, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceram ilhados na manhã desta quinta-feira (11). Isso porque as duas pontes que dão acesso à localidade estão interditadas e o desvio que é utilizado para acesso ao local está alagado.
Segundo a moradora Lourdes Girard, não tem como entrar ou sair da comunidade depois da forte chuva que atingiu o município na noite desta quarta-feira (10). A escola e o posto de saúde da região estão fechados porque os profissionais não conseguiram chegar para trabalhar.
“Nós já estamos sem a ponte há algum tempo, e agora o desvio está alagado. É muita gente que passa por aqui. São os moradores de São Vicente, Cachoeira Alta e Santa Luzia que usam esse caminho. As pessoas que trabalham aqui não conseguiram chegar”, disse a moradora.
As duas pontes da comunidade estão interditadas e o desvio que é utilizado, amanheceu alagado
Comunidade de Cachoeiro amanhece ilhada nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta
Outro morador, que não quis se identificar, ressaltou ainda que o preocupante é alguém precisar de atendimento médico e não conseguir passar pela estrada. “Se hoje tivermos alguém que precise de socorro médico urgente, vai correr risco de morrer.”
Prefeitura de Cachoeiro informou que uma equipe da Secretaria de Interior já esteve no local, mas é preciso que o nível do córrego abaixe e que o tempo melhore para que a estrada seja liberada. "Com isso, será possível realizar as intervenções necessárias naquele trecho." A previsão é que os reparos sejam feitos até esta sexta-feira (12).
Sobre as pontes interditadas, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) – responsável pelas obras das duas estruturas – informou que as vigas pré-moldadas já estão instaladas nas pontes de São Vicente e São Miguel e que aguarda a prefeitura terminar o aterro das cabeças de ponte para posicionar o guindaste e concluir os trabalhos.
As duas pontes da comunidade estão interditadas e o desvio que é utilizado, amanheceu alagado
Comunidade de Cachoeiro amanhece ilhada nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta

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