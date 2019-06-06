Com ponte em Cachoeiro interditada, moradores reclamam de via alternativa

Ponte de comunidade em Cachoeiro é interditada e moradores reclamam da via alternativa Crédito: Divulgação

Os moradores do distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, que precisam passar pela ponte da usina de São Miguel, terão que optar pelas rotas alternativas para saírem da comunidade. Isso porque a ponte, que fica no principal acesso, está interditada para passagem de veículos.

Se o destino for a sede do município, eles precisam passar pelo distrito de Itaoca, aumentando o trajeto em 5km, que levam em média de 20 minutos. Já quem for para a cidade vizinha, Castelo, o caminho é por Aracuí, que aumenta em 10km e demora cerca de 30 minutos a mais.

A ponte é bem movimentada porque dá acesso a comunidades e agroindústrias que utilizam veículos pesados, como caminhão e ônibus. O morador da comunidade, Fabiano Rabi, disse que a maior dificuldade das rotas alternativas é a situação das estradas.

A reforma da ponte é uma reivindicação antiga da comunidade. Este ano, a prefeitura já esteve no local, fez algumas intervenções, mas nesta quarta-feira (05) emitiu uma nota interditando totalmente a passagem de veículos de qualquer tipo, liberando apenas pedestres, ciclistas e motociclistas.

A nota diz ainda que as vistorias realizadas pela Secretaria de Agricultura e Interior, Defesa Civil e Secretaria de Obras concluíram que a ponte apresenta avarias da estrutura, com indícios de riscos aos usuários. O prazo estimado para conclusão da nova ponte é de pelo menos 12 meses.

Segundo o secretário de Agricultura e Interior de Cachoeiro, Robertson Valladão, a prefeitura está com a equipe trabalhando na melhoria da estrada que será utilizada pelos moradores e que o isolamento da ponte para passagem de veículos será feito até amanhã (08).