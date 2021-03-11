Chuva em Alegre: rio transborda, muro de contenção cede e rua desmorona

Após a chuva forte na noite desta quarta-feira (10) em Alegre, na Região do Carapaó, um muro de contenção às margens do rio cedeu e parte de uma rua caiu. Moradores e comerciantes de vários bairros do município sofreram com os alagamentos e a cheia dos córregos que cortam a cidade.
A Rua Antônio Lemos Barbosa, no bairro São Manoel, está interditada, segundo a prefeitura. O muro de contenção se partiu e parte da rua desmoronou dentro do córrego. Na manhã desta quinta-feira (11), máquinas e servidores da prefeitura trabalhavam para recompor a via, mas ainda sem previsão de liberação.
Um dos pontos críticos afetados foi o bairro Vila do Sul, o rio transbordou e a força da água levou o calçamento de ruas e até o guarda-corpo da ponte. A professora da creche Carmem Pinto Nogueira, Paula Lima, tentou salvar o que pode ao ver a enchente tomar o lugar.
“Eu vim pra dentro para tentar salvar documentos da secretaria, livros que nem foram usados. Só que água subiu muito rápido e só estava eu, meu pai, um primo e meu irmão. Não tinha condições de passar na rua e o que eu consegui salvar, tirei. Os computadores levei para minha casa e quando eu saí da escola já estava com água na minha cintura”, contou.
A prefeitura informou que 77 pessoas na sede e 79 em Celina estão desalojados, morando na casa de parentes. O Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Alegre divulgou que devido às fortes chuvas, o abastecimento na sede do município e o distrito de Celina está suspenso por conta do rompimento de redes de água. Na sede previsão de regularização do abastecimento em até 48 horas.