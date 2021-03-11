Chuva em Alegre: rio transborda, muro de contenção cede e rua desmorona

Rua Antônio Lemos Barbosa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

A Rua Antônio Lemos Barbosa, no bairro São Manoel, está interditada, segundo a prefeitura. O muro de contenção se partiu e parte da rua desmoronou dentro do córrego. Na manhã desta quinta-feira (11), máquinas e servidores da prefeitura trabalhavam para recompor a via, mas ainda sem previsão de liberação.

Guarda corpo de ponte caiu com a força da enchente Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Um dos pontos críticos afetados foi o bairro Vila do Sul, o rio transbordou e a força da água levou o calçamento de ruas e até o guarda-corpo da ponte. A professora da creche Carmem Pinto Nogueira, Paula Lima, tentou salvar o que pode ao ver a enchente tomar o lugar.

Creche Carmem Pinto Nogueira Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

“Eu vim pra dentro para tentar salvar documentos da secretaria, livros que nem foram usados. Só que água subiu muito rápido e só estava eu, meu pai, um primo e meu irmão. Não tinha condições de passar na rua e o que eu consegui salvar, tirei. Os computadores levei para minha casa e quando eu saí da escola já estava com água na minha cintura”, contou.