Casa desaba na Serra e homem é resgatado de escombros

Desabamento na Serra mobiliza equipes de resgate Crédito: Leitor A Gazeta

Uma casa desabou no início da tarde desta sexta-feira (12) na Rua Paraguaçú, em Jardim Atlântico, Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois moradores do imóvel ficaram presos aos escombros. Um deles, um homem chamado Felipe, de 28 anos, já foi resgatado. Uma mulher de 33 anos, que havia ficado desaparecida, foi encontrada sem vida por volta das 18h.

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As equipes de resgate foram acionadas por volta das 13 horas. No local, com auxílio da K-9 — cães policiais, conseguiram retirar uma das vítimas soterradas dos escombros.

O "antes" da casa que desabou em Jardim Atlântico Crédito: Reprodução | Google Street View

De acordo com apuração do repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, duas meninas, crianças de 5 e 7 anos, estavam na varanda e conseguiram se salvar. Uma equipe do Samu, da Defesa Civil e da Polícia Militar também estão no local do acidente.