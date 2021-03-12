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Casa desaba na Serra e homem é resgatado de escombros

Duas crianças conseguiram escapar; mulher que seguia desaparecida foi encontrada sem vida no final da tarde

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:54

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:54
Desabamento na Serra mobiliza equipes de resgate Crédito: Leitor A Gazeta
Uma casa desabou no início da tarde desta sexta-feira (12) na Rua Paraguaçú, em Jardim Atlântico, Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois moradores do imóvel ficaram presos aos escombros. Um deles, um homem chamado Felipe, de 28 anos, já foi resgatado. Uma mulher de 33 anos, que havia ficado desaparecida, foi encontrada sem vida por volta das 18h.
As equipes  de resgate foram acionadas por volta das 13 horas. No local, com auxílio da K-9 — cães policiais, conseguiram retirar uma das vítimas soterradas dos escombros. 
Desabamento na Serra
O "antes" da casa que desabou em Jardim Atlântico Crédito: Reprodução | Google Street View
De acordo com apuração do repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, duas meninas, crianças de 5 e 7 anos, estavam na varanda e conseguiram se salvar. Uma equipe do Samu, da Defesa Civil e da Polícia Militar também estão no local do acidente.

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