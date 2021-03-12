Alegre está sem abastecimento de água depois de temporal

O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, está com o fornecimento de água interrompido desde a última chuva que atingiu a região. Nesta sexta-feira (12), a prefeitura informou que está organizando uma forma de atender os moradores com caminhões-pipas, enquanto o abastecimento não é normalizado.
Segundo a assessoria da prefeitura, a rede principal de abastecimento de água foi afetada e toda a sede do município está atingida por esta falta d’água, além do distrito de Anutiba e da comunidade Assentamento Floresta. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) está trabalhando para restabelecer a distribuição, porém a previsão é o que reabastecimento ocorra até segunda-feira (15).
Enquanto isso, a prefeitura comunicou que está trabalhando na elaboração de um plano de abastecimento com caminhões-pipas. No total, entre veículos próprios e emprestados de outros municípios, o município está com 10 caminhões para abastecer as caixas d’água dos moradores.
A prioridade será atender casas com moradores acamados, idosos e deficientes e depois vai seguir um cronograma por bairro.