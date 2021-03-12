Alegre está sem abastecimento de água depois de temporal

Segundo a assessoria da prefeitura, a rede principal de abastecimento de água foi afetada e toda a sede do município está atingida por esta falta d’água, além do distrito de Anutiba e da comunidade Assentamento Floresta. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) está trabalhando para restabelecer a distribuição, porém a previsão é o que reabastecimento ocorra até segunda-feira (15).