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Chuva no ES

Alegre está sem abastecimento de água depois de temporal

Prefeitura começará atender os moradores com caminhões-pipa.  A previsão é o que reabastecimento seja normalizado até segunda-feira (15)

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:37

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 mar 2021 às 11:37
Município de Alegre
Município de Alegre Crédito: Google Maps
O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, está com o fornecimento de água interrompido desde a última chuva que atingiu a região. Nesta sexta-feira (12), a prefeitura informou que está organizando uma forma de atender os moradores com caminhões-pipas, enquanto o abastecimento não é normalizado.

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Segundo a assessoria da prefeitura, a rede principal de abastecimento de água foi afetada e toda a sede do município está atingida por esta falta d’água, além do distrito de Anutiba e da comunidade Assentamento Floresta. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) está trabalhando para restabelecer a distribuição, porém a previsão é o que reabastecimento ocorra até segunda-feira (15).
Enquanto isso, a prefeitura comunicou que está trabalhando na elaboração de um plano de abastecimento com caminhões-pipas. No total, entre veículos próprios e emprestados de outros municípios, o município está com 10 caminhões para abastecer as caixas d’água dos moradores.
A prioridade será atender casas com moradores acamados, idosos e deficientes e depois vai seguir um cronograma por bairro.

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