Andaime de obra encosta em fios e causa incêndio em avenida de Cariacica

Incêndio em fiação na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma fiação pegou fogo na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica , na tarde desta quinta-feira (11). De acordo com a EDP, o incêndio foi causado por um andaime montado por terceiros, que teve contato com a rede elétrica e acabou energizando a rede de comunicações.

Uma equipe da distribuidora de energia está no local para verificar os danos na rede de energia e normalizar o serviço da região. Uma mulher filmou o fogo na fiação e enviou à reportagem de A Gazeta. A EDP orienta a comunidade a não se aproximar dos cabos que estão caídos. Não há informação sobre feridos.

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A reportagem também acionou o Corpo de Bombeiros para saber se o foco de incêndio foi combatido, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria. Questionada pela reportagem de A Gazeta, a EDP reforçou as orientações para os principais erros em obras que causam acidentes. Como ponto de partida, a empresa diz que o ideal é contratar profissionais especializados para realizar os serviços.

"Pedreiros, técnicos e pintores com experiência são familiarizados com as regras de segurança e com o uso de equipamentos de proteção individual, o que é fundamental para todos os trabalhos", disse a concessionária.

A EDP destacou ainda que uma das ocorrências mais perigosas e comuns durante as reformas é quando os operários encostam ferragens ou ferramentas na rede de energia, principalmente, se o trabalhador está sobre andaimes ou nos andares superiores dos imóveis. Encostar na fiação, seja diretamente ou por meio de objetos, pode causar acidentes graves, como queimaduras e até a morte.

Além disso, a distribuidora alerta que é fundamental prestar atenção na distância entre o local onde se está trabalhando e a rede elétrica. Não se deve, sob nenhuma hipótese, fazer edificações perto dos fios, nem ficar tão próximo a eles no momento de reformas ou manutenções. Mesmo uma simples obra no telhado ou uma pintura de fachada pode causar incidentes.