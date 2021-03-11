Vídeo mostra incêndio em lanchonete de Iconha, no Sul do ES

Uma lanchonete pegou fogo na noite desta quarta-feira (10), na região central do município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, e quem ajudou a controlar as chamas foi a equipe da Polícia Militar, que realizava um patrulhamento de rotina.
Segundo a polícia, eles foram acionados por moradores para ajudar em uma lanchonete que estava pegando fogo e, no local, eles acionaram os Bombeiros, mas como perceberam que o fogo iria comprometer a estrutura, resolveram iniciar o combate e ajudar a retirar os clientes do estabelecimento.
No total, foram utilizados dez extintores de incêndio do comércio da região. O proprietário informou que estava utilizando uma fritadeira elétrica e, após a elevação da temperatura de forma incomum, produziu chamas até o teto. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local para avaliar e emitir o parecer ao proprietário.