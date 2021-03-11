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Ajuda da PM

Vídeo mostra incêndio em lanchonete de Iconha, no Sul do ES

O fogo começou em uma fritadeira elétrica que esquentou além do normal. Policiais militares ajudaram a apagar as chamas

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:26

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:26
O fogo começou em uma fritadeira elétrica que esquentou além do normal e entrou em chamas
Polícia Militar ajuda apagar fogo de lanchonete em Iconha Crédito: Polícia Militar
Uma lanchonete pegou fogo na noite desta quarta-feira (10), na região central do município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, e quem ajudou a controlar as chamas foi a equipe da Polícia Militar, que realizava um patrulhamento de rotina.
Segundo a polícia, eles foram acionados por moradores para ajudar em uma lanchonete que estava pegando fogo e, no local, eles acionaram os Bombeiros, mas como perceberam que o fogo iria comprometer a estrutura, resolveram iniciar o combate e ajudar a retirar os clientes do estabelecimento.
No total, foram utilizados dez extintores de incêndio do comércio da região. O proprietário informou que estava utilizando uma fritadeira elétrica e, após a elevação da temperatura de forma incomum, produziu chamas até o teto. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local para avaliar e emitir o parecer ao proprietário.

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