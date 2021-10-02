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Na ES 165

Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos em Afonso Cláudio

Segundo a PM, as vítimas estavam na motocicleta — uma morreu no local e a outra teve a morte constatada no hospital. Acidente ocorreu na manhã deste sábado (2)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2021 às 16:08

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 16:08

Dois homens morrem em acidente entre moto e caminhão em Afonso Cláudio
Dois homens morreram em acidente entre moto e caminhão em Afonso Cláudio Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois homens morreram em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na manhã deste sábado (2) na rodovia ES 165, no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na motocicleta — uma morreu no local e a outra teve a morte constatada no hospital. 
Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu após a motocicleta invadir a contramão no Trevo do Piracema e colidir contra o caminhão. A corporação não divulgou os nomes dos envolvidos. 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de um dos ocupantes da moto no local. O outro homem foi levado para o Hospital São Vicente, em Afonso Cláudio, mas não resistiu aos ferimentos.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte, e liberados para os familiares.
Por nota, a Polícia Civil informou que não houve conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, que atende as ocorrências do município nos fins de semana, e que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. 

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