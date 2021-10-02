Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos em Afonso Cláudio

Dois homens morreram em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na manhã deste sábado (2) na rodovia ES 165, no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na motocicleta — uma morreu no local e a outra teve a morte constatada no hospital.
A Polícia Militar afirmou que o acidente ocorreu após a motocicleta invadir a contramão no Trevo do Piracema e colidir contra o caminhão. A corporação não divulgou os nomes dos envolvidos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de um dos ocupantes da moto no local. O outro homem foi levado para o Hospital São Vicente, em Afonso Cláudio, mas não resistiu aos ferimentos.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte, e liberados para os familiares.
Por nota, a Polícia Civil informou que não houve conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, que atende as ocorrências do município nos fins de semana, e que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio.