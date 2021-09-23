Homem é morto a tiros em rodovia de Afonso Cláudio

Um homem foi morto a tiros no distrito de Fazenda Guandu, município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22). A vítima, identificada pela Polícia Militar como Estevão de Oliveira Júnior, foi socorrida na Rodovia 165, que liga Afonso Cláudio à BR-262.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 17h. A informação de pessoas no local é de que a vítima estava de moto na via quando foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Os tiros teriam vindo de dois homens em uma motocicleta. Após os disparos contra a vítima, eles fugiram do local.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital São Vicente, de onde seria transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas teve a morte confirmada durante o trajeto.
Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas, até o momento, não houve retorno da demanda.