Vídeo: caminhão com toras de madeira pega fogo em Cachoeiro

Um caminhão carregado de toras de madeira pegou fogo no início da noite desta quarta-feira (13), em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. O incêndio foi na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco de Assis, por volta das 18h. A via é uma das mais movimentadas da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o motorista informou que, ao perceber o início do incêndio, conseguiu parar o caminhão no acostamento da avenida e sair do veículo, sem nenhum ferimento.
De acordo com o Bombeiros, o fogo se concentrou, principalmente, na cabine e nas rodas de um lado do veículo. O incêndio também estava começando a atingir a carga de toras de madeira. Após o término do combate, a equipe realizou o desligamento do cabo da bateria e resfriou toda a carga do veículo.