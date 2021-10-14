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Vídeo: caminhão com toras de madeira pega fogo em Cachoeiro

O incêndio começou por volta das 18h, na Avenida Jones do Santos Neves, uma das mais movimentadas da cidade. O caminhoneiro não teve ferimentos
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 out 2021 às 09:11

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 09:11

O incêndio começou pouco antes das 18h, na Avenida Jones do Santos Neves. O caminhoneiro não se feriu
Caminhão de madeira pega fogo em avenida movimentada de Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Um caminhão carregado de toras de madeira pegou fogo no início da noite desta quarta-feira (13), em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. O incêndio foi na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro São Francisco de Assis, por volta das 18h. A via é uma das mais movimentadas da cidade.
O incêndio começou pouco antes das 18h, na Avenida Jones do Santos Neves. O caminhoneiro não se feriu
Caminhão de madeira pega fogo em avenida movimentada de Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o motorista informou que, ao perceber o início do incêndio, conseguiu parar o caminhão no acostamento da avenida e sair do veículo, sem nenhum ferimento.
De acordo com o Bombeiros, o fogo se concentrou, principalmente, na cabine e nas rodas de um lado do veículo. O incêndio também estava começando a atingir a carga de toras de madeira. Após o término do combate, a equipe realizou o desligamento do cabo da bateria e resfriou toda a carga do veículo.
O incêndio começou pouco antes das 18h, na Avenida Jones do Santos Neves. O caminhoneiro não se feriu
Caminhão de madeira pega fogo em avenida movimentada de Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

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