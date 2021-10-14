Vídeo: caminhão com toras de madeira pega fogo em Cachoeiro

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De acordo com o Bombeiros, o fogo se concentrou, principalmente, na cabine e nas rodas de um lado do veículo. O incêndio também estava começando a atingir a carga de toras de madeira. Após o término do combate, a equipe realizou o desligamento do cabo da bateria e resfriou toda a carga do veículo.