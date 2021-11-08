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Vizinhos socorreram

Mulher é agredida pelo marido na frente do filho pequeno em Vitória

Agressão aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), em frente à casa do casal, em Inhanguetá. Homem não teria aceitado o pedido de tempo no relacionamento
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 nov 2021 às 19:09

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 19:09

Uma mulher de 42 anos foi agredida pelo marido, de 30 anos, durante a tarde desta segunda-feira (8) no bairro Inhanguetá, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, as agressões ocorreram repetidamente na frente da casa do casal e na presença do filho de três anos.
Ao presenciarem o crime, vizinhos ligaram para o 190 e a Guarda Municipal foi acionada por volta das 16h. "Ela estava com muitas escoriações pelo corpo e o rapaz, muito alterado, quebrando o carro da vítima. Ele ainda partiu para cima da guarnição", contou o inspetor Diego Roriz.
"Ele estava muito alterado. Se não fossem meus vizinhos, ele teria conseguido me matar. Ele estava fora de si"
X. - Mulher de 42 anos, vítima da agressão
Em entrevista à TV Gazeta, a vítima — que não será identificada — contou que o companheiro não aceitou um pedido de tempo no relacionamento feito por ela recentemente. Segundo a mulher, as agressões aconteceram após o marido sair para beber com o carro dela e acompanhado do filho.
Mulher é agredida pelo marido na frente do filho pequeno em Vitória
Fotos mostram o estado em que o carro da vítima ficou após as atitudes do homem de 30 anos, em Vitória
Fotos mostram o estado em que o carro da vítima ficou após as atitudes do homem de 30 anos, em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória | Montagem A Gazeta
"Há alguns dias, aconteceram algumas circunstâncias entre nós e achei melhor pedir um tempo para esfriarmos a cabeça. Hoje, depois do almoço, ele pegou o carro, levou a criança e bebeu umas cervejas. Mais tarde, eu pedi para ele voltar. Quando fui pegar o meu filho e a chave do veículo, ele surtou", contou a vítima.
"Já tivemos várias discussões, mas ele nunca tinha me batido. Eu penso da seguinte forma: se ele encostar a mão em você uma vez, ele vai encostar a mão sempre até te matar "
X. - Mulher de 42 anos, vítima da agressão
Diante do comportamento do marido, a mulher garantiu que vai pedir uma medida protetiva conra ele. "Vou me resguardar e resguardar os meus filhos, que são minha prioridade. Quem ama cuida. Então, antes só do que mal acompanhada. Eu só quero ele longe de mim", afirmou.
De acordo com a vítima, o filho pequeno do casal foi tirado do local das agressões por uma vizinha. Outras pessoas que moram na região também a socorreram. Em seguida, o companheiro passou a quebrar o carro da mulher. "Ele estava muito frustrado. Eu só queria que aquilo acabasse", desabafou.
Segundo o inspetor Diego Roriz, da Guarda Municipal de Vitória, a equipe chegou ao local enquanto o homem de 30 anos destruía o automóvel. "Nós não flagramos as agressões à vítima, mas ela já estava machucada e contou que sofreu puxão de cabelo, 'gravata' (golpe de estrangulamento), tapa no rosto...", disse.
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Vítima e agressor foram levados para o Plantão Especializado da Mulher, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O agressor foi detido e levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), para onde a vítima também foi encaminhada. Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Atualização

09/11/2021 - 1:27
A Polícia Civil informou que o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada. O texto foi atualizado.

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